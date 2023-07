Gladbach bindet Florian Neuhaus langfristig

Friedhöfe in Kiel

Trauer nach Vorschrift: Dieser Grabschmuck ist in Kiel verboten

Grablaternen, Kerzen und ein Tannenbaum: Es war wohl das Falsche auf dem Kieler Friedhof, was Klaus Paul auf ein Gemeinschaftsgrab in Kiel legte. Sein Grabschmuck wurde in Kiel wortlos von Friedhofsmitarbeitern entfernt. Der Kieler ist ratlos, auch weil ihm vorgeworfen wurde, die Totenruhe zu stören.