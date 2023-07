Virkus: „Hofmann hat uns sehr enttäuscht“

Nach einer weiteren enttäuschenden Bundesliga-Saison samt anschließendem Trainerwechsel und einiger prominenter Abgänge steht Borussia Mönchengladbach vor einer unsicheren Zukunft. Das weiß auch Sportdirektor Roland Virkus. Im Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), spricht der Manager über den unerwarteten Abgang von Jonas Hofmann zu Bayer Leverkusen, den Zustand des aktuellen Kaders und die Ziele für die kommende Spielzeit.

Sportbuzzer: Herr Virkus, wenn man den Aufbau einer neuen Mannschaft mit dem Bau eines Hauses vergleichen würde: Wann könnten Sie einziehen?

Roland Virkus (56): Um im Bild zu bleiben: Einziehen kann man, wenn das Dach dicht ist und man nicht mehr nass wird. Da sind wir natürlich schon drüber hinaus. Aber es sind noch Arbeiten zu erledigen. Das ist ein Prozess, der Zeit benötigt, zumal man auch abhängig von außenstehenden Personen ist, wie es beim Hausbau die Handwerker sind. Ein paar Dinge kann man also kaum beeinflussen.

Wie viele Versäumnisse gehen auf das Konto Ihres Vorgängers Max Eberl, und wie frustrierend ist das?

Mein Grundsatz lautet „Niemals nach hinten, immer nur nach vorne gucken“. Und genauso gehe ich mit dieser Herausforderung um.

Hatten Sie noch mal Kontakt?

Man trifft sich in unserem Geschäft natürlich auf verschiedenen Veranstaltungen der Branche. Da ist der Kontakt dann absolut okay. Dass einer den anderen aber aktiv angerufen hätte, hat es nicht gegeben.

Ähnlich überraschend wie damals Eberls Rücktritt war nun der Wechsel von Jonas Hofmann zu Bayer Leverkusen. Wie enttäuscht sind Sie?

Ganz ehrlich? Sehr enttäuscht! Warum? Weil ich sicher war, dass Jonas bei uns eine feste Größe ist. Auf seinen Wunsch hin haben wir ihm ein Angebot gemacht, das seinen Vorstellungen entsprach. Dass er daraufhin zugesagt, zwei Tage später aber telefonisch wieder abgesagt hat, das hat uns sehr enttäuscht.

Wie hat es Ihr neuer Trainer Gerardo Seoane aufgenommen, dass ihm ein weiterer Eckpfeiler wegbricht?

Völlig entspannt. Natürlich hat auch er zunächst gesagt, dass wir durch Jonas­' Wechsel Qualität verlieren. Ich kenne das aus meiner Zeit als Jugendtrainer sehr gut. Wenn mir damals ein oder zwei Topspieler weggeholt wurden, habe ich im ersten Moment geflucht und mich gefragt, wie es jetzt weitergehen soll. Im Fußball geht aber alles sehr, sehr schnell, und mit Franck Honorat und Tomas Cvancara konnten wir umgehend zwei sehr vielversprechende Spieler verpflichten.

Alassane Plea und Ko Itakura wollen bleiben. Wie ist der Stand?

Beide haben sich in der Tat zu Borussia bekannt und gesagt: „Wir wollen den Weg, den der Verein eingeschlagen hat, mitgehen. Wir wissen, dass das kein einfacher Weg ist, aber wir fühlen uns bei Borussia zu Hause und wollen Verantwortung übernehmen.“ Das freut uns natürlich sehr.

Bei Florian Neuhaus und Nico Elvedi steht ein solches Bekenntnis noch aus.

Ja. Ich habe beiden aber auch zu verstehen gegeben, dass sie uns nicht erst am 29. August mitteilen können, ob sie nun bleiben und ihren Vertrag verlängern oder ob sie in diesem Sommer noch wechseln. Wir wollen in Zukunft unbedingt vermeiden, dass wir Spieler ablösefrei ziehen lassen müssen.

Mit welchem Ziel wird Borussia in die Saison gehen?

Wir wollen wieder unseren ureigenen Weg gehen. Und der muss klar erkennbar sein. Damit das gelingt, erwarten wir, dass die Jungs sich dem Verein gegenüber committen und dass sie Gas geben. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Vielleicht war Borussia in der jüngeren Vergangenheit zu lange im Verwaltungsmodus unterwegs. Jetzt aber gehen wir wieder in den Gestaltungsmodus und wollen unsere Jungs so schnell wie möglich weiterentwickeln. Denn das ist unsere DNA. Dann wird der Klub auch wieder zu alter Stärke finden.

Wären Sie rückblickend lieber im Jugendbereich geblieben?

Diese Aufgabe war und ist schwerer, als ich es mir damals vorgestellt habe. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass es bisher schon ein ziemlicher Ritt war. Das ändert aber nichts daran, dass es großartig ist, diesen Klub wieder auf den Weg bringen zu dürfen. Wir wollen wieder mit jungen Spielern arbeiten und sie entwickeln. Aber wir wissen auch, dass es nur mit jungen Spielern nicht geht. Nebengeräusche gehören einfach zum Fußball. Und fürs Grübeln bleibt in diesem Geschäft ohnehin keine Zeit.