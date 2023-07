Nur noch Details zu klären: Gladbach findet wohl Hofmann-Ersatz

Geht es jetzt ganz schnell? Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach einem Ersatz für den zu Bayer Leverkusen abgewanderten Jonas Hofmann wohl fündig geworden. Der Bundesligist habe mit dem französischen Flügelspieler Franck Honorat eine mündliche Einigung erzielt, berichtete der Pay-TV-Sender Sky am Samstagabend. Mit Honorats aktuellem Arbeitgeber, dem französischen Erstligisten Stade Brest, seien noch letzte Details zu klären.

Wohl langfristiger Vertrag für Honorat in Gladbach

Laut Sky soll Gladbach bereit sein, eine Ablöse zwischen sechs bis acht Millionen Euro inklusiver möglicher Bonuszahlungen für den 26-Jährigen zu bezahlen. Die französische Zeitung L‘Equipe berichtete Ende Juni von einem Gladbach-Angebot in Höhe von neun Millionen Euro. Honorat soll bei einer endgültigen Einigung einen Vertrag bis 2027 oder 2028 unterschreiben.

Honorat, um den sich die Borussia bereits im vergangenen Sommer bemüht hatte, steht in Brest noch bis 2026 unter Vertrag. Der einstige französische Jugend-Nationalspieler ist wie Hofmann vornehmlich auf dem rechten Flügel zu Hause und bestritt bislang 134 Spiele in der Ligue 1. Dabei gelangen ihm 25 Tore und 19 Vorlagen. In der abgelaufenen Spielzeit brachte er es auf sechs Treffer und fünf Assists in 33 Einsätzen.