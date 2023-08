Effenberg: „Das wäre für Gladbachs Entwicklung enorm wichtig“

Thomas Rath stellt Zeugnis aus

Bundesliga-Trikots im Designer-Check: Kölner „Copyshop“-Dress fällt durch

Die Bundesliga-Saison startet am Tag nach dem Eröffnungsspiel erst so richtig. Am Samstag werden die Fans viele neue Trikots sehen. Doch welche sind stilsicher? Und welches sieht so aus, als wäre es mal eben im Copyshop selbst gedruckt worden? Die Antworten gibt Modedesigner Thomas Rath in seinem traditionellen Check der Heim-Trikots.