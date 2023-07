Gladbach-Trainer Seoane kündigt Honorat-Transfer an – Koné fehlt länger

Der Umbruch bei Borussia Mönchengladbach setzt sich nun wohl auch auf Seiten der Zugänge fort. Der neue Trainer Gerardo Seoane kündigte am Sonntag an, dass Franck Honorat bald als Ersatz für Jonas Hofmann zum Team stoßen soll. „Bei der Personalie sind wir ziemlich zuversichtlich, dass das in den nächsten Tagen über die Bühne gehen wird“, sagte Seoane nach dem Trainingsauftakt des Bundesligisten. Am Samstag hatte Sky über eine mündliche Einigung mit Stade Brest in Bezug auf den Transfer berichtet. Im Gespräch ist eine Ablöse zwischen sechs und acht Millionen Euro für den 26 Jahre alten Rechtsaußen.

Honorat erzielte in 33 Ligue-1-Einsätzen in der vergangenen Saison sechs Tore für Brest und steuerte fünf Vorlagen bei. Er soll Hofmann ersetzen, der in der vergangenen Woche überraschend zu Seoanes Ex-Klub Bayer Leverkusen gewechselt war. „Das ist ein Spieler, der uns den Abgang von Jonas von der Position und vom Profil ersetzen kann“, sagte Seoane, der im massiven Umbruch der Borussia auch eine Chance sieht. „Ich sehe schon ein Potenzial im Team“, meinte der 44-Jährige trotz der Abgänge der Stammspieler Marcus Thuram (Inter Mailand), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Lars Stindl (Karlsruher SC) und Hofmann.

In Ko Itakura, Nico Elvedi, Florian Neuhaus oder Manu Koné könnten weitere Leistungsträger den Klub verlassen. „Dass so viele gestandene Stammspieler gehen, ist für mich auch das erste Mal“, sagte Seoane, der sich indes gelassen gab. „Das ist schon eine Chance, dass gewisse Spieler da hineinwachsen.“

Transfer-Kandidat Koné fehlt noch bis Anfang August

Mittelfeldspieler Koné soll nach Angaben von Trainer Gerardo Seoane noch bis Anfang August ausfallen. Der international gefragte 22 Jahre alte Franzose hatte sich bei der U21-EM am Knie verletzt. „Wichtig ist, dass es keine schlimme Verletzung ist. Das wird ungefähr sechs Wochen dauern“, sagte Seoane am Sonntag. Laut Medienberichten ist insbesondere der FC Liverpool an einer Verpflichtung Konés interessiert, die der Borussia 30 bis 40 Millionen Euro einbringen könnte. Auch Manchester United und Paris Saint-Germain gelten als Interessenten.