Gladbach verpflichtet Offensivmann Honorat für Millionen-Ablöse

Nach zahlreichen namhaften Abgängen hat Borussia Mönchengladbach nun selbst auf dem Transfermarkt zugeschlagen und eine millionenschwere Verpflichtung perfekt gemacht. Wie der Bundesliga-Klub am Dienstag mitteilte, kommt Stürmer Franck Honorat vom französischen Erstligisten Stade Brest und erhält einen Vertrag bis 2028. Der 26-Jährige ist vornehmlich auf der rechten offensiven Außenbahn zu Hause und dürfte dort den überraschend zu Bayer Leverkusen abgewanderten Jonas Hofmann ersetzen. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge bis zu acht Millionen Euro plus Bonuszahlungen betragen.

„Franck ist ein Spieler, der auf beiden offensiven Außenbahnen zum Einsatz kommen kann, der schnell ist, Tore schießen und auch vorbereiten kann“, freute sich Borussia-Sportchef Roland Virkus. „Wir verfolgen seinen Weg schon länger und freuen uns, dass er trotz anderer Angebote unbedingt zu uns kommen wollte.“ Honorat selbst betonte, er sei „sehr glücklich“, sich dem Team von Trainer Gerardo Seoane anzuschließen.

Gladbach schon lange an Honorat interessiert

Die Borussia hatte sich bereits im vergangenen Sommer um die Verpflichtung des einstigen französischen Jugend-Nationalspielers Honorat bemüht, konnte damals jedoch noch keinen Vollzug vermelden. Honorat bestritt bislang 134 Spiele in der Ligue 1. Dabei gelangen ihm 25 Tore und 19 Vorlagen. In der abgelaufenen Spielzeit brachte er es auf sechs Treffer und fünf Assists in 33 Einsätzen.

Teuerster Sommer-Zugang der Gladbacher war zuvor der bislang von Benfica Lissabon ausgeliehene Julian Weigl, für den eine Ablöse von rund sieben Millionen Euro fällig wurde. Zudem stießen Abwehr-Talent Fabio Chiarodia (Werder Bremen/zwei Millionen), Robin Hack (Arminia Bielefeld/eine Million), Grant Leon Ranos (FC Bayern II/ablösefrei) und Lukas Ulreich (Hertha BSC II/ablösefrei) neu zum Team. Neben dem Wechsel von Hofmann muss die Borussia unter anderem die ablösefreien Abgänge von Marcus Thuram (Inter Mailand) und Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) verkraften.