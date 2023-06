Bester Jungprofi Europas? Musiala führt bei „Golden-Boy-Award“

Bei der Nationalmannschaft war Jamal Musiala immerhin gegen Kolumbien einer der Lichtblicke. Auch wenn nicht sonderlich viel klappte, der 20-Jährige versuchte es immerhin. So, wie er es bei den kriselnden Bayern in der abgelaufenen Saison auch häufig tat – und sich damit im Rennen um die Auszeichung als „Golden Boy“ vorerst ganz oben zu platzieren.

Die Ehre als bester Jungprofi Europas wird jährlich von der italienischen „Tuttosport“ vergeben. Es wird über die Talente bzw. jungen Stars abgestimmt, die in ihren Klubs und Nationalmannschaften innerhalb des Kalenderjahres beeindrucken. Voraussetzung: Die Spieler müssen unter 21 Jahre alt sein und in Europa spielen.

Etwas überraschend hat Musiala aktuell die besten Karten (Index 98,3), nicht etwa Jude Bellingham, der bekanntlich von Borussia Dortmund zu Real Madrid wechseln wird (Index 95). Es folgt Vorjahressieger Gavi vom FC Barcelona (Index 93).

Aus der Bundesliga sind folgende weitere Kandidaten vertreten:

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, Platz 7)

Mathys Tel (Bayern München, Platz 31)

Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund, Platz 39)

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund, Platz 65)

Tim Oermann (VfL Bochum, Platz 74)

Arne Engels (FC Augsburg, Platz 75)

Luca Netz (Borussia Mönchengladbach, Platz 99)

Kevin Paredes (VfL Wolfsburg, Platz 100)

Neues Verfahren: So läuft das „Golden-Boy“-Ranking

Zum ersten Mal wird ein Algorithmus benutzt, der sogenannte „Golden-Boy-Index“. Dieser setzt sich aus der sportlichen Leistung in der Spielzeit und der Vereinsstärke zusammen. Anders als in den vorherigen Jahren wird die Liste nicht jeden Monat um 20 Spieler reduziert, sondern bis einen Monat vor der Wahl am Jahresende stehen alle 100 Kandidaten auf der Liste. Am Ende kommen dann 20 Talente der Liste sowie fünf Wildcard-Profis, die zuvor noch nicht im Fokus standen, ins finale Ranking. Am Ende stimmen dann zusätzlich zum Index noch 50 Journalisten aus Europa mit ihrer Wahl ab.