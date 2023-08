Gosens Nummer vier: Diese Stars gaben ihr DFB- vor dem Bundesliga-Debüt

In diesem Sommer ist er endlich Realität geworden: Robin Gosens‘ großer Traum von der Bundesliga. Einen Hehl hatte der gebürtige Emmericher aus seiner Vorliebe für den Fußball in Deutschlands Eliteklasse nie gemacht. „Das ist nicht nur irgendein Träumchen. Für mich ist es wirklich einer meiner ganz großen Kindheitsträume, eines meiner Lebensziele, das ich mir erfüllen konnte“, betonte er auch zuletzt noch einmal - nur wenige Tage nach seinem Wechsel zu Union Berlin.

Nun - genau genommen am 15. August - ist Gosens also angekommen. In der Hauptstadt Deutschlands, wo er in dieser Saison sogar auf der ganz großen europäischen Bühne in der Champions League spielen wird. Ein erstes Mal im Union-Trikot lief der Defensivspieler bereits beim 4:1 gegen Mainz 05 am vergangenen Sonntag auf. Am Samstag bei Aufsteiger Darmstadt 98 (15.30 Uhr, Sky) winkt ihm das Startelfdebüt.

Für Gosens ist das eine ganz besondere Geschichte. „Erst“ mit 29 Jahren wird der Verteidiger ein erstes Mal von Beginn an in der Bundesliga auflaufen. Denn: Eine erhebliche Zeit seiner Karriere verbrachte er abseits des deutschen Spotlights, bewegte sich bei vielen Beobachtern und vermutlich auch Trainern hierzulande unter dem Radar. Schon in der Jugend zog es Gosens vom münsterländischen Klub VfL Rehde in die Niederlande, wo er über Vitesse Arnheim und den FC Dordrecht bei Heracles Almelo anheuerte.

DFB-Debüt von Robin Gosens: Unter Joachim Löw gegen Spanien

Der Knackpunkt: 2017 folgte der Sprung nach Italien zu Serie-A-Klub Atalanta Bergamo. Dort nahm die Gosens-Laufbahn gehörig an Fahrt auf, seinen Marktwert steigerte er um ein Vielfaches von einer auf 35 Millionen Euro. Der Transfer zu Spitzenklub Inter Mailand (Januar 2022 per Leihe, Juni 2022 schließlich fest) war der Lohn einer starken Entwicklung, die ihn am 10. Juni bis ins Champions-League-Finale (0:1 gegen Manchester City) führte. Sogar zum Nationalspieler reifte Gosens in Italien. Am 3. September 2020 trug er im Nations-League-Spiel gegen Spanien (1:1) unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw erstmals den Adler auf der Brust, kommt inzwischen auf 16 A-Länderspiele.

Die Reihenfolge „erst DFB-, dann Bundesliga-Debüt“ steht für den doch eher ungewöhnlichen Karriere-Weg des Linksverteidigers. Ein weiterer Beleg dafür: Laut dem Datendienstleister Opta debütierten lediglich drei weitere deutsche Spieler vor ihrem ersten Bundesliga-Auftritt in der DFB-Auswahl. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), fasst deren aktive Laufbahn zusammen.

Thomas Hitzlsperger

Obwohl Thomas Hitzlsperger in der Jugend des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München ausgebildet wurde, machte der Mittelfeldspieler seine ersten Gehversuche als Profi in England. Der Grund: Schon in der U19 ging es für ihn zu Premier-League-Klub Aston Villa, wo er sich aufgrund seines kraftvollen Abschlusses den Spitznamen „The Hammer“ verdiente und zum Leistungsträger und Publikumsliebling avancierte. Grund genug für den damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann, auf die Dienste Hitzlspergers zu setzen.

Am 9. Oktober 2004 beim 2:0 im Testspiel gegen den Iran lief der Mittelfeldmann erstmals im DFB-Dress auf. Es folgten 51 weitere A-Länderspiele, Platz drei bei der WM 2006 und die Vize-Europameisterschaft 2008. Den Titel-Traum erfüllte sich Hitzlsperger allerdings auf Klub-Ebene - und das in Deutschland. Denn ein knappes Jahr nach seinem DFB-Debüt wechselte er zum VfB Stuttgart, wurde 2007 mit einer jungen Mannschaft überraschend deutscher Meister. Nach 172 Pflichtspielen war für ihn bei den Schwaben Schluss. Es folgten noch Stationen bei Lazio Rom, West Ham, dem VfL Wolfsburg und dem FC Everton, ehe er im September 2013 sein Karriereende bekanntgab. Nach seiner aktiven Laufbahn war er unter anderem als TV-Experte und Sportvorstand beim VfB Stuttgart tätig. Zudem ist er der erste prominente deutsche Profifußballer, der öffentlich erklärte, homosexuell zu sein. Aktuell ist er ohne Job als Funktionär.

Shkodran Mustafi

Innenverteidiger war Shkodran Mustafi nicht immer. Seine Anfänge machte der in Bad Hersfeld geborene Sohn jugoslawischer Einwanderer als Stürmer, bereits bei seinem ersten namhaften Arbeitgeber - dem Hamburger SV - wurde er aber zum Defensivspieler umgeschult. Als solcher ging es für ihn über den FC Everton nach Italien zu Sampdoria Genua. Mit dem damaligen Zweitligisten gelang ihm 2012 der Aufstieg in die Serie A. Viel wichtiger für Mustafi aber: Er etablierte sich als Stammspieler und entwickelte sich zu einer festen Stütze in der Defensive.

Damit weckte er Begehrlichkeiten - der FC Valencia machte 2014 schließlich das Rennen um den Abwehrmann und Mustafi wusste weiter zu gefallen. So sehr, dass Löw den Verteidiger zum DFB-Team einlud, bei dem er im Mai 2014 sein Debüt gab und im anschließenden Sommer den größten Triumph seiner Karriere feierte: den WM-Titel in Brasilien. Zwei Jahre später ging es für Mustafi für satte 41 Millionen Euro weiter zum FC Arsenal. Mit den Londonern gewann er zwar den englischen Supercup und zweimal den FA Cup, für ihn persönlich ging es allerdings bergab. Sein Stammplatz ging verloren, sein Vertrag wurde 2021 aufgelöst. Auch das anschließende Engagement bei Schalke 04 misslang, am Ende der Spielzeit 2020/21 stand der Bundesliga-Abstieg. Es ging nach Spanien zu UD Levante. Die Liaison mit dem Klub aus Valencia verlief unspektakulär und endete in diesem Sommer geräuschlos. Neuer Arbeitgeber des 20-maligen Nationalspielers: Bislang Fehlanzeige.

Karim Adeyemi

Vier Länderspiele hatte Karim Adeyemi bereits auf dem Konto, als er 2022 für eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro von RB Salzburg zu Borussia Dortmund kam. Am 5. September 2021 war er unter Hans Flick das erste Mal im DFB-Trikot aufgelaufen und steuerte beim 6:0 gegen Armenien gleich einen Treffer bei. Die drei darauffolgenden Länderspiele waren bis heute die letzten Auswahlpartien für den schnellen Außenspieler.

Der gebürtige Münchner hatte während seiner Jugendzeit unter anderem für den FC Bayern gespielt, seine längste Phase im Nachwuchsbereich aber von 2012 bis 2018 bei der SpVgg Unterhaching verbracht. Auf seine Leistungen in Oberbayern wurde RB Salzburg aufmerksam, das ihn zunächst im Farmteam FC Liefering zu Einsätzen in der zweiten österreichischen Liga verhalf. Zwischen 2020 und 2022 glänzte er schließlich mit 57 Torbeteiligungen (33 Treffer, 24 Vorlagen) in 94 Pflichtspielen für Salzburg, holte drei Meisterschaften und Pokalsiege und entwickelte sich zum Nationalspieler. Inzwischen ist er einer der großen Hoffnungsträger beim BVB - und ein Perspektivspieler von Hansi Flick in der Nationalmannschaft.

