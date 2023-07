Greuther Fürth gegen den FC Liverpool live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Liverpool bereitet sich derzeit in Donaueschingen auf die neue Saison in der Premier League vor und testet am Montag (13 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei der SpVgg Greuther Fürth. Bereits am Mittwochabend waren die „Reds“ auf einen deutschen Zweitligisten getroffen: Gegen den Karlsruher SC setzte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp zur Neueröffnung des umgebauten Wildparks mit 4:2 durch.

Für zehn Tage ist der Liverpool-Tross in einem Hotel in Donaueschingen untergebracht. Trainiert wird auf dem Gelände des Bezirksligisten SV Aasen. Der Saison-Auftakt in der Premier League steigt am 13. August beim FC Chelsea.

Wie sehe ich das Testspiel Greuther Fürth gegen den FC Liverpool live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie zwischen Greuther Fürth und dem FC Liverpool am Montag ab 12.45 Uhr live auf seinem Sender Sky Sport News. Anstoß ist um 13 Uhr. Mit dem Livestream auf skysport.de gibt es auch eine kostenlose Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen.

Wird das Testspiel zwischen Greuther Fürth und dem FC Liverpool im Free-TV übertragen?

Nein, das Testspiel zwischen Greuther Fürth und dem FC Liverpool wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Lediglich der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie.

Kann ich Greuther Fürth gegen den FC Liverpool im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt Sky das Testspiel Greuther Fürth gegen den FC Liverpool live. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Beide Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen. Der Livestream auf skysport.de ist dagegen kostenlos.