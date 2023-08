Größter Bayern-Konkurrent: Hamann mit überraschender Einschätzung

Nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann muss sich der FC Bayern in der kommenden Bundesliga-Saison für den zwölften Meistertitel nacheinander gehörig strecken. „Bei Bayern hat es wieder viele Veränderungen gegeben, ob das alles schnell zum Besseren führt, werden wir sehen. Ich bin da eher skeptisch“, sagte der frühere Profi der Münchner in einem Bild-Interview. Als größten Rivalen des Rekordmeisters sieht Hamann aber nicht Vizemeister Borussia Dortmund, sondern den letztjährigen Sechsten Bayer Leverkusen: Die Werkself habe sich gut verstärkt und toll entwickelt. „Auf Leverkusen habe ich große Hoffnung“, sagte der 49-Jährige. Meister Bayern eröffnet die Bundesliga-Saison am 18. August bei Werder Bremen.

Im Abstiegskampf werde es für die Aufsteiger Darmstadt und Heidenheim „unheimlich schwer werden, drinzubleiben“, meinte der TV-Experte, der in den vergangenen Jahren oft auf den FC Augsburg als Absteiger getippt hatte. „Diesmal nicht. Sie sind giftig und unangenehm zu spielen, ich mag das. Und nach zwölf Jahren Bundesliga sind sie erfahren, es hat sich dort Substanz gebildet“, erklärte Hamann.

Hamann mit klarer Ansage an Nationalspieler

Die deutschen Nationalspieler nahm Hamann in die Pflicht. „Hansi hat sie lange genug verteidigt, meiner Meinung nach zu lange. Ab sofort muss es vorbei sein, sich hinter irgendwelchen Pseudo-Dingen zu verstecken. Wenn die Nationalspieler mit Hansi Flick zur EM fahren wollen, müssen sie das jetzt zeigen“, sagte der frühere Auswahlkicker. Er forderte „eine klare Leistungssteigerung“ in den kommenden beiden Länderspielen gegen Japan am 9. September und Frankreich am 12. September.