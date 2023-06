Guerreiro und seine Vorgänger: Diese Stars spielten für Dortmund und Bayern

Einen Tag nach der mit einem 2:2 gegen Mainz 05 verspielten Meisterschaft hatte Borussia Dortmund mitgeteilt, dass Raphael Guerreiro den Verein nach sieben Jahren am Saisonende verlassen wird. „Die Erinnerungen, die ich hier gesammelt habe, haben mich viel über mich selbst auf dem Spielfeld gelehrt, aber mir auch sehr geholfen zu verstehen, was ich am Fußball wirklich liebe. Ich werde nie das Gefühl vergessen, für diesen Verein zu spielen und die Farben des BVB zu verteidigen“, schrieb der 28 Jährige, der wettbewerbsübergreifend 224 Partien für den BVB bestritt, daraufhin bei Instagram.

Der BVB hatte eine Verlängerung mit dem Portugiesen angestrebt, Guerreiro plante allerdings anders. Am Freitagvormittag hat der FC Bayern die Verpflichtung des Linksverteidigers offiziell bekanntgegeben. Damit reiht sich Guerreiro in eine Liste prominenter Namen ein, die sowohl das Trikot der Dortmunder als auch das der Münchener trugen. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), blickt in einer Galerie auf die Spieler, die für den BVB und den FCB aktiv waren.

Mats Hummels wechselte mehrfach zwischen Bayern und Dortmund

Mats Hummels wechselte gar mehrfach die Seiten. 2008 ging es zunächst von den Bayern zum BVB, 2016 schlug Hummels den Weg in die andere Richtung ein, seit 2019 trägt er wieder das Trikot der Borussia, mit der er seit seiner Rückkehr 2020 den Superpokal sowie 2021 den DFB-Pokal holte und in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft denkbar knapp verpasste.

Den größten Wirbel gab es jedoch um einen anderen „Frontenwechsler“: 2013 rissen die Bayern den Dortmundern die Seele einer damals bärenstarken Mannschaft heraus. Mario Götze wurde für festgeschriebene 37 Millionen Euro aus seinem Vertrag herausgekauft. Ein Transfer, der lange Zeit danach immer wieder für hitzige Diskussionen sorgte. Der ehemalige FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge lieferte in der Biografie seines Dortmunder Amtskollegen Hans-Joachim Watzke so manches Detail.

„Wir hatten sie (den BVB, Anm. d. Red.) damals gar nicht kontaktiert, weil das auch der Wunsch von Marios Berater war. Alles sollte schön unter der Decke bleiben. Der ganze Transfer hatte eigentlich bis zum Ende der Saison geheim bleiben sollen“, erklärte Rummenigge. Kurz vor dem Champions-League-Halbfinal-Hinspiel des BVB gegen Real Madrid sickerte die Nachricht dann aber durch. Die Bild berichtete exklusiv, dass Götze zum FCB wechselt. Die Reaktionen folgten prompt, die Fans der Dortmunder waren geschockt. Götze selbst deutete in einem Gastbeitrag für The Players Tribune einst an, von Teilen der Medien als „Judas“ dargestellt worden zu sein. Sein Verhältnis zu vielen BVB-Fans normalisierte sich erst nach seiner Rückkehr zu den Westfalen im Jahr 2016. Mittlerweile spielt der heute 31-Jährige bei Eintracht Frankfurt.