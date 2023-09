Diese Bundesliga-Stars legten einen vielversprechenden Saisonstart hin

Die ersten drei Spieltage der Bundesliga-Saison sind absolviert. Während es bei einigen Teams wie Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach oder dem 1. FC Köln längst nicht rund läuft, konnten Bayer Leverkusen und der FC Bayern sämtliche Partien gewinnen. Vor allem die Werkself gilt für viele Experten nach den Eindrücken der vergangenen Wochen als ärgster Bayern-Verfolger.

Doch nicht nur die Teams, auch zahlreiche Spieler zeigten ausgezeichnete Leistungen. Vor allem in der Offensive taten sich einige bekannte sowie neue Namen hervor. Insgesamt wurden bereits 100 Tore in 27 Spielen erzielt, was hochgerechnet auf 34 Spieltage mit über 3,7 Toren pro Spiel einen neuen Bundesliga-Rekord bedeuten würde. Wer entwickelt sich bereits früh in der Saison zum Hoffnungsträger für seinen Klub? Wer kam besonders gut aus den Startlöchern? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), blickt auf eine Auswahl an Spielern, die sich schon zum Auftakt in glänzender Verfassung befinden.

Serhou Guirassy (VfB Stuttgart)

Fragt man nach dem überragenden Angreifer der ersten Spiele, führt kein Weg an Serhou Guirassy vorbei. Der Nationalspieler Guineas im Dress des VfB Stuttgart traf bereits fünf Mal für die Schwaben – nach drei Spielen ist dieser Wert gleichbedeutend mit dem vereinsinternen Bundesliga-Rekord sowie Platz eins in der Torschützenliste im deutschen Oberhaus.

Was dem VfB Mut machen dürfte: Guirassy, der im Sommer den Avancen von Topklubs widerstand und sich jüngst erneut zu den Schwaben bekannte, bestach in den ersten Partien der Saison als ständiger Unruheherd und stellte unter Beweis, dass er im Verlauf der Spielzeit ein entscheidender Faktor werden kann.

Sein beeindruckender Arbeitsnachweis nach drei Spielen: Bei den 5:0-Siegen gegen den VfL Bochum und den SC Freiburg steuerte der Angreifer je einen Doppelpack bei, besorgte auch das Führungstor bei der 1:5-Niederlage in Leipzig. Der Kicker kürte ihn zudem zum Spieler des dritten Spieltages. Gut möglich, dass Guirassy nach der Länderspielpause da weiter macht, wo er aufgehört hat: Mit Mainz 05 (neun Gegentore) und Darmstadt 98 (zehn Gegentore) warten die Teams mit den bislang schwächsten Defensiven der Liga auf den VfB.

Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

Wuchtig, schnell und elegant: Victor Boniface verkörpert Attribute, die nicht nur Fußballfans an Spielern lieben. Der 22 Jahre alte Stürmer ist zudem extrem torgefährlich. Vier Tore und zwei Vorlagen stehen bislang zu Buche, Leverkusen ist auch dank ihm derzeitiger Tabellenführer.

Der Nigerianer kam erst in diesem Jahr vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise, wurde in der vergangenen Saison neben Marcus Rashford von Manchester United mit sechs Toren Torschützenkönig der Europa League. Endstation für die Belgier um Boniface war im Viertelfinale - ausgerechnet gegen Bayer Leverkusen. Mit seinem Treffer beim 1:1 im Hinspiel hinterließ er bei der „Werkself“ ein ordentliches Bewerbungsschreiben – und wurde im Sommer schließlich in die Bundesliga gelotst. Dort ist er nach den ersten drei Spielen Topscorer und macht seinem neuen Arbeitgeber Lust auf mehr.

Harry Kane (Bayern München)

Im Gegensatz zu Guirassy und Boniface gehört Harry Kane bereits zu den ganz Großen im Fußball. Als im Sommer bekannt wurde, dass der Engländer für eine Rekordablöse von Tottenham Hotspur zu den Bayern wechselt, waren die Erwartungen sowohl bei den Fans als auch bei den Verantwortlichen an der Säbener Straße riesig. Zwar sind Vereinstitel dem 30-Jährigen in seiner Karriere bislang verwehrt geblieben, dennoch wurde Kane bereits drei Mal Torschützenkönig und zwei Mal Spieler der Saison in der Premier League.

Wer dachte, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bräuchte in München zunächst etwas Eingewöhnungszeit, der täuschte sich. Kane, sofort Führungsspieler beim Rekordmeister, erzielte bereits in den ersten beiden Spielen gegen Werder Bremen (4:0) und den FC Augsburg (3:1) insgesamt drei Tore, legte Leroy Sané zudem eines auf. Sollte der gebürtige Londoner so weitermachen, dann werden die Bayern auch in dieser Saison nicht zu stoppen sein. Denn: Kane verkörpert die seit dem Abgang von Robert Lewandowski so dringend geforderte Nummer neun im Sturmzentrum. Doch nicht nur das: Bereits bei seinen ersten Auftritten wurde klar, dass der 30-Jährige sich ebenso in der Defensive einbringt und für das Team arbeitet. Die Konkurrenz ist nicht zuletzt nach seinem Top-Start gewarnt.

Kevin Behrens (Union Berlin)

Einen derartig starken Auftakt in die historische erste Champions-League-Saison der Berliner hätten Kevin Behrens wohl nur die Wenigsten zugetraut. Doch: Bereits in der zurückliegenden Spielzeit hatte Urs Fischer in der Rückserie verstärkt auf den Stürmer vertraut. Dieser zahlte das Vertrauen zurück, erzielte sechs seiner acht Saisontore nach dem Jahreswechsel.

Nun der Knallstart: In Spiel eins gegen Mainz 05 verzeichnete Behrens seinen ersten Dreierpack für die „Eisernen“, auch beim 4:1-Auswärtssieg gegen Darmstadt war der Mittelstürmer erfolgreich. Besonders bemerkenswert: Behrens, der mit 1,85 Meter kein Riese ist, scheint in Luftduellen kaum zu stoppen zu sein. Seine vier Saisontreffer erzielte der gebürtige Bremer allesamt per Kopf. Erste Rufe nach einer DFB-Nominierung wurden laut. Diese blieb zwar zunächst aus, die guten Leistungen werden aber auch Bundestrainer Hansi Flick nicht verborgen geblieben sein. Den Nachweis, dass er sich mit den Berlinern auf allerhöchstem Niveau in der Königsklasse behaupten kann, muss der 32-Jährige allerdings noch liefern.

Maximilian Beier (TSG Hoffenheim)

Wie wertvoll Maximilian Beier für die TSG Hoffenheim sein kann, deutete der 20-Jährige bereits in den ersten Partien seit seiner Rückkehr von Zweitligist Hannover 96 an. Mit drei Torbeteiligungen in drei Spielen kam dem Youngster eine wichtige Rolle in der Offensive der Kraichgauer zu. Dass er eine sinnvolle Ergänzung zu gestandenen Stürmern wie Andrej Kramaric und Wout Weghorst darstellen kann, dürfte den TSG-Verantwortlichen spätestens jetzt klar sein.

Dabei zählt Beier im Ensemble von Trainer Pellegrino Matarazzo noch gar nicht zum absoluten Stammpersonal: In der Auftaktpartie gegen den SC Freiburg reichte es nur zu einem Sechs-Minuten-Einsatz, auch gegen den FC Heidenheim kam er beim Spielstand von 0:2 aus Sicht der Kraichgauer von der Bank. Dabei hinterließ er jedoch mächtig Eindruck und leitete mit einem Tor und einer Vorlage die Wende ein. Hoffenheim gewann mit 3:2 - auch dank Matchwinner Beier. Der Lohn: Sein Startelfdebüt gegen den VfL Wolfsburg (3:1), bei dem er erneut zuschlug. Dass er in Zukunft eine wichtige Rolle bei der TSG einnehmen soll, betonte auch Sportdirektor Alexander Rosen im Nachgang. „Wir haben hier einen deutschen U21-Nationalspieler, den wir seit er 15 ist ausbilden. Den werfen wir doch jetzt nicht weg“, so der 44-Jährige.

Xavi Simons (RB Leipzig)

Ein echtes Juwel scheint sich auch RB Leipzig in die eigenen Reihen geholt zu haben. Zwar ist der 20 Jahre alte Xavi Simons lediglich von Paris Saint-Germain ausgeliehen, könnte für die Sachsen dennoch zum nachhaltigen Gewinn werden. In der Offensive scheint er bestens mit Dani Olmo und Co. zu harmonieren, ließ mit zwei Toren und drei Vorlagen in den erste drei Bundesliga-Partien bereits immens aufhorchen. Mit dem Coup im DFL-Supercup gegen den FC Bayern München (3:0) heimste er zudem seinen ersten Titel im neuen Trikot ein. Kann er RB zu weiteren großen Erfolgen verhelfen? Die Anlagen bringt der technisch versierte und torgefährliche Zentrumspieler allemal mit.