Dembélé bis Havertz: Die teuersten Bundesliga-Abgänge - und was aus ihnen wurde

Wenn ein Top-Spieler die Bundesliga verlässt, zählen in der Regel die Spitzenklubs aus England und Spanien zu den Abnehmern. So auch im aktuellsten Fall: Josko Gvardiol wechselt von RB Leipzig zu Manchester City. Kann sich der kroatische Nationalspieler beim Triple-Sieger aus der Premier League durchsetzen? Oder gerät er wie einige andere Spieler, die Deutschland für den vermeintlich nächsten Karriereschritt verließen, beim neuen Arbeitgeber ins Straucheln? Der Sportbuzzer blickt auf andere Top-Abgänge der Bundesliga und schaut, was aus ihnen wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Rekord hält immer noch Ousmane Dembélé. Der französische Offensivspieler ging 2017 für 140 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona – und löste mit dieser Summe Kevin De Bruyne (ging 2015 für 76 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Manchester City) als teuersten Bundesliga-Verkauf ab. Doch während de Bruyne bei den „Skyblues“ auf Weltklasse-Niveau spielt, durchlief Dembélé mehr Tiefs als Hochs. Er war oft verletzt und leistete sich neben dem Platz einige Aussetzer bei Barca. Nun steht er kurz davor, zu Paris Saint-Germain weiterzuziehen.

Inzwischen ist der Franzose trotz des besten Fußballeralters von 26 Jahren laut transfermarkt.de „nur“ noch 60 Millionen Euro wert. De Bruyne hingegen konnte seinen Marktwert zwischenzeitlich auf 150 Millionen Euro hochschrauben, ist jetzt mit 32 Jahren immer noch 70 Millionen Euro wert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie sieht es bei den anderen Top-Abgängen der Bundesliga-Geschichte aus? Zum einen wäre da Jadon Sancho, der in dem Ranking auf Platz vier liegt. 85 Millionen Euro zahlte Manchester City im Sommer 2021 an Borussia Dortmund. Zwei Jahre später lässt sich festhalten: Der inzwischen 23-Jährige ist bei den „Red Devils“ nie eingeschlagen. Im vergangenen Winter sprach sein Trainer Erik ten Hag noch von einer „Kombination aus körperlichen und mentalen Problemen“, die zu einer langen Ausfallzeit geführt hatten. Inzwischen ist Sancho zwar wieder fit, doch trotz vieler Einsatzminuten blieb der Offensivspieler bislang weit von seiner BVB-Form entfernt.

Aubameyang und Pulisic bei Chelsea aussortiert

Gleiches gilt für zwei weitere Ex-Dortmunder, die auf der Insel einen ebenso schweren Stand hatten: Pierre-Emerick Aubameyang und Christian Pulisic. Zu Beginn der Transferperiode standen die beiden Profis noch beim FC Chelsea unter Vertrag, wurden zuletzt aber aussortiert und suchten sich neue Klubs. „Auba“, der im Januar 2018 zunächst für 63,75 Millionen Euro vom BVB zum FC Arsenal gegangen war und dann Station beim FC Barcelona machte, wurde von Chelsea trotz laufenden Vertrages ablösefrei an Olympique Marseille weitergereicht. Hier hofft der 34-Jährige auf einen versöhnlichen Karriereausklang.

Für den rund zehn Jahre jüngeren Pulisic geht es bei seinem neuen Klub hingegen eher darum, der Laufbahn endlich wieder Schwung zu verleihen. Dies war dem Offensivallrounder bei Chelsea nie so recht gelungen – obwohl die Londoner zumindest 2019 noch so fest an ihn geglaubt und den Dortmundern eine Ablöse in Höhe von 64 Millionen Euro überwiesen hatten. Für vergleichsweise läppische 20 Millionen wechselte der US-Nationalspieler nun zur AC Mailand.

Gelingt Havertz bei Arsenal der internationale Durchbruch?

Auch Kai Havertz, der Chelsea 2020 stattliche 80 Millionen Euro wert war, kam bei den „Blues“ nie recht in Schwung. Der ehemalige Leverkusener schoss den Klub mit seinem Final-Tor 2021 gegen Manchester City zwar zum Champions-League-Titel, funktionierte als Mittelstürmer aber insgesamt nicht wie erhofft. In 139 Pflichtspielen gelangen ihm lediglich 32 Treffer. Doch das Potenzial des mittlerweile 24-Jährigen ist unbestritten. Das dachte man sich auch beim FC Arsenal und überzeugte Havertz in diesem Sommer von einem Wechsel innerhalb Londons: Kostenpunkt: 75 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während zwei andere Top-10-Abgänge aus der Bundesliga - Jude Bellingham (für 103 Millionen Euro vom BVB zu Barca) und Dominik Szoboszlai (für 70 Millionen Euro von Leipzig zum FC Liverpool) - erst in diesem Sommer wechselten und sich mit Blick auf ihre weitere Entwicklung noch nicht bewerten lassen, firmiert ein anderer Spieler inzwischen in der Rubrik „Ex-Star“. Luka Jovic, der bei Eintracht Frankfurt einst Anführer der legendären „Büffelherde“ war, wechselte 2019 für 63 Millionen Euro zu Real Madrid. Dort lief für den Stürmer nichts zusammen. Inzwischen ist er in der italienischen Serie A bei der AC Florenz gestrandet. Heutiger Marktwert des 25-Jährigen: Acht Millionen Euro.

Die teuersten Bundesliga-Abgänge im Überblick

Ousmane Dembélé (140 Millionen Euro, von Borussia Dortmund zum FC Barcelona) Jude Bellingham (103 Millionen Euro, von Borussia Dortmund zu Real Madrid) Josko Gvardiol (91,5 Millionen Euro, von RB Leipzig zu Manchester City) Jadon Sancho (85 Millionen Euro, von Borussia Dortmund zu Manchester United) Kai Havertz (80 Millionen Euro, von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea) Kevin de Bruyne (76 Millionen Euro, vom VfL Wolfsburg zu Manchester City) Dominik Szoboszlai (70 Millionen Euro, von RB Leipzig zum FC Liverpool) Christian Pulisic (64 Millionen Euro, von Borussia Dortmund zum FC Chelsea) Pierre-Emerick Aubameyang (63,75 Millionen Euro, von Borussia Dortmund zum FC Arsenal) Luka Jovic (63 Millionen Euro, von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid)