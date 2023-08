Rose spricht über bevorstehenden Gvardiol-Abschied: „Ich glaube nicht, dass ...“

Sein Wechsel ist nur noch eine Frage der Zeit: Josko Gvardiol wird RB Leipzig laut übereinstimmenden Medienberichten in diesem Sommer in Richtung Manchester City verlassen. Nach Informationen der Leipziger Volkszeitung (LVZ), die wie der Sportbuzzer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) angehört, kassiert RB eine Sockelablöse in Höhe von 91,5 Millionen Euro von den Engländern. Leipzig-Trainer Marco Rose hat nach einem Test-Doppelpack (4:0 gegen VV St. Truiden aus Belgien und 9:2 gegen Regionalligist VSG Altglienicke) den Transfer indirekt bestätigt.

Bei RB stand Gvardiol bei beiden Partien nicht im Aufgebot und verfolgte die Spiele von der Tribüne aus. „Wir brauchen nicht um den heißen Brei reden. Jeder kennt den Grund“, erklärte Rose die Nichtnominierung vielsagend und ergänzte: „Ich glaube nicht, dass noch ein anderer Verein Manchester City dazwischengrätschen wird. Ich kann aber noch keinen Vollzug vermelden“, sagte der RB-Coach.

Kampl bedauert Gvardiol-Abschied: „Schon jetzt einer der besten Verteidiger der Welt“

Gvardiols bisheriger Teamkollege Kevin Kampl bedauerte den bevorstehenden Transfer. „Josko ist schon jetzt einer der besten Verteidiger der Welt, und er wird noch besser werden. Wie er den Rummel um seine Person wegsteckt, ist beachtlich. Er verhält sich im Training und in der Kabine absolut großartig, lässt sich nichts anmerken“, sagt der RB-Routinier. Man habe in den vergangenen Jahren zahlreiche Klasse-Spieler abgegeben, aber auch immer wieder neue, sehr gute Spieler bekommen. „Wir haben uns immer wieder zu einem Team zusammengerauft. So wird es auch diesmal sein“, sagte Kampl.

Gvardiol wäre bei einem Transfer zu ManCity der teuerste Verteidiger der Welt. Er würde Harry Maguire ablösen, der 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United wechselte. Gvardiol war 2020 für 18 Millionen Euro von Dinamo Zagreb zu RB gekommen.