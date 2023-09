Haaland-Hattrick bei ManCity-Gala – Chelsea kassiert zweite Saisonpleite

Manchester City - FC Fulham 5:1 (2:1)

Der amtierende Triple-Sieger Manchester City hat die Tabellenführung in der englischen Premier League in beeindruckender Manier verteidigt. Die Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola setzte sich am Samstagnachmittag deutlich mit 5:1 (1:1) gegen den FC Fulham durch. Dabei hatte der Underdog gegen die Citizens rund eine Spielhälfte lang erfolgreich mitgehalten. Den Führungstreffer durch Julian Alvarez (31.) egalisierte Tim Ream (33.) prompt. Verteidiger Nathan Aké legte aber noch vor der Pause für den Liga-Primus nach (45.+5), der sich nicht mehr von der Siegerstraße abbringen ließ - zumal Erling Haaland (59./70./Foulelfmeter/90.+5) in Durchgang zwei noch nachlegte. João Palhinha, dessen Wechsel zum FC Bayern sich am Deadline Day zerschlagen hatte, stand nicht im Kader der Londoner, die nun auf Tabellenplatz 13 rangieren. ManCity grüßt indes von der Spitze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FC Chelsea - Nottingham Forest 0:1 (0:0)

Der Motor des FC Chelsea stottert zu Beginn der neuen Premier-League-Saison weiter gewaltig. Die „Blues“ kassierten beim 0:1 (0:0) gegen Nottingham Forest die zweite Saisonpleite, blieben damit im dritten von bisher vier Liga-Partien sieglos. Der Schwung aus dem 3:0 über Liga-Neuling Luton Town ist somit schnell verpufft. Gegen Nottingham war Chelsea zwar das spielbestimmende Team, in Zählbares ummünzen konnten die Londoner dies aber nicht. Stattdessen traf Anthony Elanga (48.) für die Gäste zum überraschenden Sieg. Mit vier Punkten ist Chelsea nun Elfter des Klassements. Nottingham liegt mit zwei Zählern mehr auf Platz neun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FC Burnley - Tottenham Hotspur 2:5 (1:2)

Tottenham Hotspur bleibt ohne den in Richtung des FC Bayern München abgewanderten Star-Stürmer Harry Kane in der Liga ungeschlagen. Die Londoner drehten beim 5:2 (1:1) gegen den FC Burnley einen Rückstand in einen Sieg um. Lyle Foster hatte die Hausherren früh in Führung (4.) gebracht, Neu-Kapitän Heung-min Son und Cristian Romero (45.+2) schossen den Favoriten aber noch vor dem Seitenwechsel in Front. James Maddison (54.) und der glänzend aufgelegte Son (63./66.) erhöhten in Durchgang zwei und schossen den letztlich ungefährdeten Erfolg der „Spurs“ heraus, die sich damit als Tabellenzweiter weiter in der Spitzengruppe befinden. Daran änderte auch der Treffer durch Josh Brownhill (90.+4) nichts mehr. Aufsteiger Burnley ist weiter ohne Ertrag und fällt auf den letzten Rang zurück.

Die weiteren Premier-League-Ergebnisse am Samstag:

Sheffield United - FC Everton 2:2 (2:1)

FC Brentford - AFC Bournemouth 2:2 (1:1)