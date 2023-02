﻿Hallenfußball: Nur kleine Felder bei den Mädchen-Kreismeisterschaften

Im Frauenfußball hat sich die deutsche Nationalmannschaft mit Silber bei der EM in England in der internationalen Spitze zurückgemeldet. Im Kreis Segeberg sieht es im Nachwuchsbereich dagegen mau aus. Nur drei Vereine schickten Mannschaften zu den Hallenmeisterschaften.

Henstedt-Ulzburg. Die Nationalmannschaft der Fußballerinnen surft seit der EM 2022 in England auf einer Welle der Begeisterung. Der Siegeszug der Elf von Martina Voß-Tecklenburg endete erst im Finale, das nach Verlängerung vor 90 000 Fans im Wembley-Stadion und Millionen Zuschauern vor den TV-Geräten unglücklich mit 1:2 verloren ging. Ob der Hype bis zur Basis durchschlägt, sich deutlich mehr Mädchen für den Fußball begeistern? Das lässt sich heute noch nicht beurteilen.

Die Segeberger Hallenkreismeisterschaften der Mädchen jedenfalls waren – wie vor der zweijährigen Corona-Pause – dünn besetzt. Lediglich der TuS Tensfeld, der FSC Kaltenkirchen und der SV Henstedt-Ulzburg meldeten Mannschaften. Vereine wie der SV Wahlstedt oder der SC Rönnau, in denen ebenfalls Mädchen kicken, ließen die Wettbewerbe in der Halle der Gemeinschaftsschule auf dem Rhen aus. „Ich habe die Vereine angerufen. Es blieb aber bei drei teilnehmenden Klubs“, bedauerte Turnierleiterin Sandra Hülbert.

Henriette Maaß lässt TuS Tensfeld jubeln

Bei den D-Juniorinnen waren der TuS Tensfeld und die Mädchen des SV Henstedt-Ulzburg unter sich. Gleich dreimal trafen die Teams in elfminütigen Spielen aufeinander. Die ersten beiden Futsal-Partien blieben trotz leichter Vorteile für die Henstedt-Ulzburgerinnen torlos. Die Entscheidung fiel kurz vor Schluss der dritten Begegnung. Der direkte Freistoß von Tensfelds Henriette Maaß prallte vom Innenpfosten ins Tor.

Für die Juniorinnen-Abteilung des TuS Tensfeld gab es damit seit mehr als zehn Jahren wieder einen Hallentitel zu feiern. „Wir werden sonst in allen Wettbewerben eigentlich immer Letzter. Auch draußen auf dem Feld verlieren wir jedes Spiel“, sagte Sabine Platzek, die sich seit Langem dem Nachwuchsfußball in Tensfeld verschrieben hat. „Meine Spielerinnen konnten es selbst nicht glauben. Das war eine tolle Leistung, wir hatten nicht einmal Auswechselspielerinnen dabei.“

FSC Kaltenkirchen patzt und jubelt doch

Ein Trio trat an, um in Hin- und Rückspielen den Futsal-Kreistitel in der Altersklasse C-Juniorinnen zu gewinnen. Die eigentlich klar unterlegenen Tensfelderinnen sorgten mit ihrem 1:0 gegen den FSC Kaltenkirchen dafür, dass das Titelrennen spannend bis zum Schluss blieb. „Unsere zweite Partie gegen Tensfeld war eine Katastrophe“, wählte FSC-Trainerin Paula Hirschfelder drastische Worte. „Wir hatten so viele Torchancen, kein Ball wollte reingehen. Tensfeld hat die einzige Chance genutzt.“

Nach dem Ausrutscher gingen die Kaltenkirchenerinnen und der SV Henstedt-Ulzburg mit je sechs Punkten in die entscheidende Partie. „Aufgrund des Torverhältnisses mussten wir gewinnen“, sagte Hirschfelder. Ihr Team machte das Spiel, der SVHU ging in Führung. Loresa Gashi glich aus und erzielte kurz danach auch das 2:1 für den FSC. Die Trainerin lachte: „Ulzburg war der Favorit, in der Liga gewinnen sie in der Regel gegen uns. Wir sind total glücklich, dass diesmal wir gewonnen haben.“

SV Henstedt-Ulzburg nicht zu stoppen

Weil der FSC und der SVHU je eine zweite Mannschaft stellten, wurde bei den E-Junioren in einer Fünfer-Runde gespielt. Das erste Team des SV Henstedt-Ulzburg dominierte, hatte nur gegen die eigene Zweite Probleme. „Die Partie ist dann doch mit 2:0 für uns ausgegangen“, war Trainerin Maike Tiarks erleichtert. „Meine Mädchen waren sehr aufgeregt, für die meisten waren es die ersten Hallenkreismeisterschaften.“ Mit dem ersten Erfolgserlebnis im Rücken lief es immer besser. Das Tiarks-Team ließ sich auf dem Weg zum Titelgewinn weder vom FSC Kaltenkirchen (4:0) noch von Vizemeister TuS Tensfeld (3:0) und TuS Tensfeld II (7:0) stoppen ließ.

Endstand – C-Juniorinnen: 1. FSC Kaltenkirchen 6:2 Tore / 9 Punkte; 2. SV Henstedt-Ulzburg 6:4 / 3. TuS Tensfeld 1:7 / 3.

D-Juniorinnen: TuS Tensfeld – SV Henstedt-Ulzburg 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Endstand E-Juniorinnen: 1. SV Henstedt-Ulzburg 16:0 Tore / 12 Punkte; 2. TuS Tensfeld 6:3 / 9; 3. SV Henstedt-Ulzburg II 7:3 / 6; 4. FSC Kaltenkirchen 3:6 / 3; 5. TuS Tensfeld II 0:20 / 0.