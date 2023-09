Darum sieht Hamann Magath oder Van Gaal als Flick-Nachfolger

Seit Sonntag läuft beim DFB die Suche nach einem neuen Bundestrainer. Daran änderte auch der 2:1-Sieg beim Teamchef-Comeback von Rudi Völler gegen Frankreich nichts. „Ein Spiel kriege ich hin, aber das Gesamtpaket ist schon sehr anstrengend”, betonte der 63-Jährige. Als Favorit für die Nachfolge des entlassenen Hansi Flick gilt weiterhin Julian Nagelsmann. Auch das Duo Hannes Wolf/Sandro Wagner, das Völler gegen Frankreich unterstützt hatte, hält sich wacker in der Gerüchteküche.

Dietmar Hamann wünscht sich derweil eine andere Lösung . „Ich plädiere für einen Mann, der schon einiges in seinem Leben gesehen hat. Die Angriffsfläche für das Duo wäre zu groß, auch wenn Völler als starker Mann dahintersteht”, sagte Hamann im Interview mit Sky. Konkret brachte er die Namen von Felix Magath und Louis Van Gaal ins Spiel. „Das sind die beiden, die bei mir ganz oben auf der Liste stehen.”

Hamann wünscht sich „erfahrenen, starken Mann”

Vor allem geht es Hamann darum, Besonnenheit zu bewahren. „Das Schlimmste wäre, wenn wir einen Trainer holen, der die Erfahrung nicht hat”, sagte der TV-Experte - offenbar in Anspielung auf Nagelsmann, Wolf und Wagner. „Ich finde, wir brauchen jetzt einen erfahrenen, starken Mann, der sich nicht selbst verwirklichen will und nicht fünf verschiedene Systeme spielen will”, so Hamann weiter. „Wir brauchen jemanden, der Ordnung und Disziplin reinbringen muss und die Spieler laufen lässt.”

Der DFB hatte in Person von Präsident Bernd Neuendorf die Option, einen ausländischen Trainer zu verpflichten, „ausdrücklich” offen gelassen. „Wir schließen keine Option aus. Ob deutscher oder ausländischer Trainer: Das Wichtigste ist es jetzt, das Profil zu erstellen und den Prozess zu beginnen”, sagte Neuendorf vor dem Frankreich-Spiel. „Dann wird man Gespräche angehen. Wir schlagen keine Tür zu und sagen nicht per se, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass es ein Ausländer wird.”