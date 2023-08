Hamann: Deshalb gibt es für Bayern bei Kane „kein Zurück mehr“

Noch immer gibt es zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur keine Einigung über einen Wechsel von Harry Kane. Die Zusage des englischen Nationalmannschaftskapitäns sollen die Münchner schon haben. Doch Spurs-Boss Daniel Levy erweist sich als der erwartet sture Verhandlungspartner, der jüngst auch das dritte Angebot des deutschen Rekordmeisters abgelehnt haben soll. Die Offerte habe inklusive Boni erstmals bei über 100 Millionen Euro gelegen, während Levy weiterhin 100 Millionen Pfund (je nach Wechselkurs zwischen 115 und 120 Millionen Euro) fordert.

Bayern können Kane „nicht hängenlassen“

Dietmar Hamann sieht Bayern beim Kaugummi-Poker um den Wunsch-Stürmer nun unter Druck. „Sie haben sich mit dem Spieler geeinigt, den können sie jetzt nicht hängenlassen“, sagte der Experte von Sky am Dienstag bei der Saisoneröffnung des Pay-TV-Senders. „Wenn du so offensiv rangehst, gibt es kein Zurück mehr. Meiner Meinung nach müssen sie den Spieler holen“, erklärte der ehemalige Profi und gab zu bedenken: „Wenn ein Kane zurück kriechen muss zu den Fans und den Mitspielern, das ist schwer.“ Im Kader des letzten Tottenham-Tests vor Saisonstart beim FC Barcelona fehlt der Stürmerstar. Einen Zusammenhang mit dem Wechsel-Poker gibt es offenbar nicht.

„Wenn du so offensiv rangehst, gibt es kein Zurück mehr.“ Dietmar Hamann über den geplanten Transfer von Harry Kane

Die kolportierte Ablösesumme erachtet Hamann derweil als zu hoch. „Ich würde für einen Spieler, der ein Jahr Vertrag hat und 30 ist, keine 100 Millionen bezahlen. Wenn ich Tottenham wäre, hätte ich die 100 Millionen genommen“, betonte er. Inklusive Gehalt käme wohl ein Paket über 200 Millionen Euro für den Engländer zusammen. Der Champions-League-Sieger von 2005 bezweifelt, dass der Angreifer dem FCB in Zukunft so weiterhelfen kann, wie es Robert Lewandowski getan hatte, ehe der Pole im Sommer 2022 zu Barca gewechselt ist. Kane habe „nicht die Physis eines Lewandowski. Ob ein Kane mit 32, 33 die Tore schießt, die Lewandowski jetzt noch schießt, das wage ich zu bezweifeln“, sagte Hamann. Und weiter: „Ich würde das für diesen Preis nicht machen.“

Der Ex-Profi ist zwar der Meinung, dass Kane „in der Bundesliga 25 Tore schießt“, schränkte aber ein: „(Mathys) Tel schießt auch 20 Tore“. Daher sehe Hamann den 18 Jahre alten Franzosen, der „wunderbare Bewegungen“ habe und „ballsicher ist“, als gute Alternative in der Offensive der Bayern. Trainer Thomas Tuchel solle auf ihn vertrauen. „Wenn der mal zwei, drei Chancen verschießt, dann ist es so. Nächstes Jahr wird er besser. Dann hat man noch (Eric Maxim) Choupo-Moting, (Serge) Gnabry kann auch vorne drin spielen“, sagte Hamann.

Hamann: Kein Torwart-Transfer wegen Poker um Kane

Aus Hamanns Sicht bremse das Gezerre um Kanes Ablöse auch die Suche nach einem neuen Torwart. Manuel Neuer ist nach seinem Unterschenkelbruch auf dem Weg zur Rückkehr zuletzt ausgebremst worden. Yann Sommer wurde an Inter Mailand verkauft. „Sie brauchen auch noch einen Torwart“, sagte Hamann. Er vermutet, „das Geld, was sie für den Torwart vielleicht beiseite hatten, müssen sie für Kane bezahlen“. Das könne dem Ex-Bayern-Spieler zufolge „mit ein Grund sein, wieso man in der Torwart-Frage gerade so wenig hört“.