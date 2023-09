Erst als sechster Klub: HSV durchbricht magische Mitglieder-Schallmauer

Für den Hamburger SV lief es in der 2. Bundesliga an den vergangenen beiden Spieltagen nicht optimal. Der Zulauf zum Verein ist aber trotz der seit 2018 dauernden Zweitliga-Angehörigkeit schon seit Jahren ungebrochen. Wie der HSV e.V. am Dienstag mitteilte, verzeichnet der Traditionsklub am 1. Oktober erstmals 100.000 Mitglieder. Verteilt sind diese auf 52 Länder. Noch vor einem Jahr hatten die Hanseaten 90.000 Vereins-Angehörige gemeldet.

„Die neue Rekordmarke zeigt einmal mehr, wie besonders der HSV ist. Wir sind sehr dankbar für diesen Rückhalt, der die Gemeinschaft unserer Mitglieder und Fans auszeichnet“, sagte HSV-Präsident Marcell Jansen. Nach Angaben des Klubs hat der Verein 31 Abteilungen. Die größte Abteilung ist der „Supporters Club“.

Laut transfermarkt.de ist der HSV der sechste Verein aus der 1. und 2. Bundesliga, der eine sechsstellige Zahl an Mitgliedern hat. Zuvor hatten der deutsche Rekordmeister Bayern München, Borussia Dortmund, Hamburgs Liga-Konkurrent Schalke 04, Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln die Marke übertroffen.

Run auf HSV-Heimspiele weiterhin enorm

In der 2. Bundesliga hatte der HSV nach einem starken Start und überzeugenden Leistungen in den ersten fünf Spielen zuletzt gegen die Aufsteiger SV Elversberg (1:2) und VfL Osnabrück (1:2) verloren und rutschte auf den dritten Tabellenplatz ab. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) kommt Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Mit einem Sieg können die Hamburger wieder Platz eins einnehmen.

Ebenso wie bei den Mitgliederzahlen ist der Run auf die Heimspiele der Hamburger weiterhin enorm. Bei der Partie gegen die Düsseldorfer wird wie in den drei bisherigen Saison-Heimspielen erneut ein mit 57.000 Zuschauern ausverkauftes Volksparkstadion erwartet. Das wäre dann zum zwölften Mal in Serie der Fall. In der vergangenen Spielzeit hatte die Arena in 17 Spielen mit einem Durchschnitt von fast 53.500 Besuchern eine Auslastung von 94 Prozent erreicht.