Emotionale Abschiedsworte: Kittel schießt gegen HSV

Nach vier Jahren endet das Kapitel von Sonny Kittel beim Hamburger SV. Ohne Happy End, verpasste der HSV doch abermals die Rückkehr in die Bundesliga. Kittels Vertrags läuft aus – und wird nicht verlängert. Das gaben sowohl der Verein als auch der Spieler selbst bekannt.

Die Worte des Klubs via Instagram bemessen sich auf drei kurze Sätze: „Danke Sonny Kittel. Unsere Nummer 10 wird uns in diesem Sommer nach 140 Spielen, 36 Toren und 40 Vorlagen verlassen. Wir danken dir für deinen Einsatz und wünschen dir alles Gute für deine Zukunft.“

Von Seiten des Profis klingt die Trennung hingegen keineswegs so einfach. Kittel, der die Meldung einige Stunden vor dem Verein verbreitete, schreibt von „Zukunftsängsten und Sorgen“ und erwähnt in diesem Zusammenhang auch, „bis heute kein Angebot“ erhalten zu haben. Das Statement des 30-Jährigen ist äußerst emotional – und kann als klarer Affront gegen die Verantwortlichen verstanden werden.

Das Statement von Sonny Kittel im Wortlaut

Ich habe lange überlegt, ob ich mich überhaupt äußern soll. Aufgrund dessen, dass ich in der Vergangenheit kaum bis gar nicht öffentlich gesprochen habe, sehe ich das hier als gute Möglichkeit, mich und meine Entscheidung zu erklären. Ich habe schon vor knapp zwei Jahren den Verantwortlichen des Vereins deutlich signalisiert, dass ich mich sehr wohl im Verein und in Hamburg fühle und mir wünschen würde, länger zu bleiben. Mir wurde immer wieder angedeutet, dass man sich zeitnah zusammensetzen möchte, nur leider gab es bis heute kein Angebot. Wer sich mehr oder weniger mit meinem Werdegang auseinandergesetzt hat, weiß, dass ich in der Vergangenheit mit mehreren Rückschlägen zu kämpfen hatte und sich damit verbundene Zukunftsängste und Sorgen entwickelt haben. Deswegen war immer mein Ziel frühzeitig für mich und meine Familie Gewissheit zu haben, wie es weitergeht. Genau aus den genannten Gründen musste ich mich auch in den letzten Transferphasen mehr mit den vorhandenen Anfragen beschäftigen. Natürlich haben eine lange Laufzeit und die finanzielle Absicherung eine relevante Rolle gespielt. Letztendlich sind die Wechsel aus verschiedensten Gründen nicht zustande gekommen. Trotz allem habe ich immer mit viel Herz und Leidenschaft versucht dem Team zu helfen, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen.“

Vier Jahre beim HSV sind nun zu Ende. 140 Spiele und ich habe es geliebt, in diesem Trikot Fußball spielen zu dürfen, jeden Morgen zum Training fahren zu können und die HSV-Klamotten tragen zu dürfen.

Bis zum letzten Tag habe ich versucht mein Bestes zu geben und ein Vorbild für viele junge Spieler im Team zu sein sowie den Fans Freude zu bereiten.

Danke an jeden Einzelnen, der mich unterstützt hat und an jeden, der das Trikot mit der 10 und meinem Namen getragen hat. Das erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit.

Ich wünsche dem Verein, dem Team, aber vor allem dem Staff hinter dem Team, den Mitarbeitern und euch Fans nur das Beste. Ich habe viele tolle Menschen kennenlernen dürfen und danke euch allen für die wertvollen letzten vier Jahre.#nurderhsv