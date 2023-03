﻿Boom nach erfolgreicher WM? Handball-Boss prognostiziert „große Zeiten“

Die Handball-Bundesliga (HBL) kämpft noch gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie, sagt Frank Bohmann. Der 58-Jährige ist seit 2003 Geschäftsführer der „stärksten Liga der Welt“, wie sich die HBL nennt. Trotzdem zeigt sich Bohmann im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland optimistisch – auch wegen des WM-Booms.

Herr Bohmann, welche Auswirkungen hat der Erfolg mit Platz fünf bei der jüngsten WM auf den Handball hierzulande?

Das mediale Echo bei der WM war überragend, und zwar auf allen Ebenen. In TV, Print und online. Hinzu kommt, dass immer, wenn unsere Nationalmannschaft derart glaubwürdig, kämpferisch und zudem sportlich erfolgreich auftritt, auch unsere Klubs in der Breite einen großen Zulauf bekommen. Gerade in der aktuellen Situation, in der Sporthallen oft als Notunterkünfte für Geflüchtete dienen, ist es infrastrukturell für den Verband eine große Herausforderung, der Nachfrage gerecht zu werden. Da gibt es Verbesserungsbedarf.

Inwiefern profitiert die Handball-Bundesliga vom Aufschwung durch das Auftreten bei der WM?

Unsere Zuschauerresonanz steigt kontinuierlich an. Wir sind aber noch nicht auf dem Niveau von vor der Pandemie, der Hallenschnitt ist rund 15 Prozent geringer. Mit Blick auf das Pokalfinale, das Final-Four-Turnier, das erstmals in Köln statt in Hamburg steigt, ist dennoch Rückenwind deutlich spürbar. Ich gehe davon aus, dass wir am 15. und 16. April in einer mit fast 20.000 Fans ausverkauften Lanxess-Arena spielen werden. Es war ein großer Schritt, nach 29 Jahren den sicheren Hafen Hamburg mit diesem Weltklasseformat zu verlassen.

Blicken wir noch etwas weiter in die Zukunft: Die Handball-EM der Männer findet im kommenden Jahr in Deutschland statt, 2025 die WM der Frauen …

… und die U21-WM diesen Sommer in Deutschland und Griechenland nicht zu vergessen. Dort spielen viele Talente, die mit Blick auf die Heim-WM 2027, die auch auf dem Plan steht, eine große Rolle spielen werden. Diese künftig zu integrieren ist eine wichtige Aufgabe der HBL und unserer Bundesliga-Klubs. Wegen des hohen Wettbewerbsdrucks in unseren Ligen fällt die Einbindung der heranreifenden Spieler oft schwer. Diese Herausforderung haben wir identifiziert, da werden wir gegensteuern. Das große Ziel ist es, bis zur WM 2027 mit unserem Nationalteam in die absolute Weltspitze vorzustoßen, um vor heimischer Kulisse eine große Chance auf den Titel zu haben. Dem Handball hierzulande stehen große Zeiten bevor. Der Erfolg ist aber kein Selbstläufer, HBL und Deutscher Handballbund müssen hart arbeiten.

Handballer werden verglichen mit Profifußballern als die besseren Vorbilder bezeichnet. Sind sie das wirklich?

Ich finde den Vergleich eigentlich unpassend, auch wenn es Beispiele gibt, in denen sich der Fußball nicht immer vorbildhaft verhält. Es ist so, dass es dort mehr Ich-AGs gibt, vielleicht, weil mehr Geld im Spiel ist. Im Handball wollen wir glaubhaft die Werte vertreten, für die wir einstehen, so wie bei der WM. Es geht um Respekt und Fairness, obwohl es ein harter Sport ist und es auf dem Spielfeld zur Sache geht. Spieler, Trainer und das gesamte Umfeld transportieren dies. Hier besitzen wir eine große Glaubwürdigkeit und wir tun sehr gut daran, auf uns zu schauen.