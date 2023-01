﻿Bundestrainer Alfred Gislason überrascht: „Ich laufe ja nicht weg“

Blick in die Zukunft: Alfred Gislason ist bis 2024 als Bundestrainer an den Deutschen Handballbund (DHB) gebunden. Und hat nicht vor, vorzeitig aufzugeben. Aber wird sein Vertrag schon im Februar verlängert?

Stockholm. Der Kurswechsel kam überraschend – sogar für Bundestrainer Alfred Gislason selbst. Der Deutsche Handballbund (DHB) plant offenbar eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem 63-jährigen Isländer. Der verspüre zwar einen „Riesenspaß“ bei seiner Arbeit mit der deutschen Nationalmannschaft, sagte aber vor dem Spiel um Platz fünf am Sonntag (13 Uhr/ZDF/Liveticker zur Handball-WM auf KN-online) auch: „Ich höre das zum ersten Mal.“

Im Interview mit unserer Redaktion hatte DHB-Präsident Andreas Michelmann noch vor einer Woche ein ausdrückliches Bekenntnis zum Bundestrainer über 2024 hinaus vermissen lassen. Auf die Frage, ob der Isländer im Jahrzehnt des Handballs auch langfristig die richtige Besetzung sei, sagte der Verbandsboss: „Da wollen wir uns nach Olympia 2024 in Ruhe zusammensetzen und neu entscheiden.“

Jetzt die Kehrtwende. Man werde sich auf der nächsten Präsidiumssitzung im Februar mit diesem Thema befassen, kündigte DHB-Präsident Andreas Michelmann an. „Es macht Spaß, die erfrischenden Auftritte und die sportlichen Ergebnisse der Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft zu sehen. Es gibt keinen Grund, an Alfred in irgendeiner Form zu zweifeln“, sagte Michelmann dem „Sportbuzzer“.

Bundestrainer Alfred Gislason: „Wir hatten uns alle mehr erhofft“

Gislason selbst strahlte diesbezüglich nach dem 35:34-Krimi nach Verlängerung gegen Ägypten vor allem Gelassenheit aus. „Ich habe keinen Stress und arbeite gern mit der jungen Truppe. Ich laufe ja nicht weg.“ Der 63-Jährige äußerte sich allerdings auch schonungslos zum Abschneiden und zur Zukunft mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft in einem Jahr. „Wir hatten uns alle mehr erhofft als das Spiel um Platz fünf. Fast 40 Minuten besser zu sein als Frankreich, macht mich auch stolz. Aber zu sehen, wie wir das dann weggeworfen haben, ist deprimierend“, so Gislason, der seiner Mannschaft zwar ein „Riesenpotenzial“ attestiert, aber auch Unzufriedenheit in personeller Hinsicht durchblicken lässt. „Ich kann keine Spieler klonen. Wir haben viele junge Spieler reingebracht – Köster, Mertens, Witzke. Die werden mit zunehmender Erfahrung immer besser. Weitere Verstärkungen wären schon schön. Das müssen wir jetzt in den nächsten Monaten sehen.“

Im Hinblick auf die Heim-EM sowie die Olympischen Spiele 2024 in Paris hatte sich Gislason zuletzt immer wieder eine Rückkehr des Kieler Kreisläufers Hendrik Pekeler in die Nationalmannschaft gewünscht. Der Berliner Fabian Wiede, der vor der WM aufgrund einer Weisheitszahn-OP zum wiederholten Mal ein Turnier abgesagt hatte, hat allerdings unter Gislason voraussichtlich keine Zukunft im DHB-Team. Mit Rechtsaußen Timo Kastening sowie den Rückraumspielern Julius Kühn (beide MT Melsungen) und Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen) hatten wichtige Spieler im Vorwege der WM verletzt passen müssen.

Gislasons Vertrag beim DHB läuft bis 2024 – Sonderlob für Andreas Wolff

Gislason ist seit Februar 2020 im Amt. Sein Vertrag läuft bis 2024 und umfasst die Heim-EM im Januar des Jahres sowie die Olympischen Spiele in Paris – sofern sich die deutsche Mannschaft qualifiziert. „Es macht mir viel Spaß, jungen Leuten etwas beizubringen“, hatte Gislason immer betont.

Nicht mehr ganz so jung ist Torwart Andreas Wolff aus Kielce. Für den 31-jährigen, der auch gegen Ägypten ein sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten war, hatte Gislason sogar ein Sonderlob übrig. „Er ist reif, ruhig, in sich unglaublich stabil. Er ist zwar ehrgeizig, aber nicht mehr so verkrampft wie vor einigen Jahren“, sagte der Bundestrainer.

Der hatte von 2016 bis 2019 in Kiel mit Wolff zusammengearbeitet. Damals hatte sich Wolff nicht gegen Welthandballer Niklas Landin durchsetzen können. In Stockholm erinnerte sich Gislason mit einem Schmunzeln an schwierige Zeiten mit dem Keeper: „Andi war damals ein extrem explosiver Mensch, ist aber auch oft an sich verzweifelt. Ich fand damals, dass er oft stark von der Bank kam. Und er hat dann immer gut gespielt, wenn er sauer auf mich war.“