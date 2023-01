Auf der Landesstraße 328 hat es am Donnerstag einen schweren Unfall gegeben. Ein Auto ist in Fahrtrichtung Rendsburg zwischen Timmaspe und Krogaspe in eine Schafherde gefahren. Mehrere Schafe wurden dabei so schwer verletzt, dass ein Jäger sie töten musste. Die Polizei widerspricht einer wilden Vermutung.