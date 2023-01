﻿WM-Tagebuch, Tag 17: Wenn jemand auf dem Kabel steht

Stockholm. God dag aus Stockholm, ... während ich Ihnen jetzt schreibe, wollte ich mich eigentlich mit Handball beschäftigen. Mache ich sowieso die ganz Zeit. Handball-WM. Handball-Overload. Aber ein bisschen TSV Kronshagen gegen Preetzer TSV ging noch. C-Jugend. Bei der WM in Stockholm fliegen ja heute gar keine Bälle. Aber der Liveticker in Kronshagen springt nicht an oder irgendjemand steht auf dem Kabel nach Schweden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Also schreibe ich Tagebuch. Muss ja auch sein. Tag 17. Gestern gab’s Zeugnisse. Also in der Heimat. Es gibt viel zu verpassen im Handball-Januar. Ich will nach Hause! Darf man doch auch mal sagen.

Nicht von allen Seiten gute Noten für die WM-Organisatoren

Apropos Zeugnisse: Für mich ist die WM reibungslos verlaufen. Aber die WM-Organisatoren bekamen nicht von allen Seiten gute Noten. Nehmen wir mal die dänischen Fans: Ihre Mannschaft musste zum Halbfinale von Schweden nach Danzig reisen und kehrt am Sonntag für das Finale nach Stockholm zurück (siehe „Tag 3: Die Sache mit der Nachhaltigkeit“).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Übrigens: Kronshagen führt zur Pause mit 26:13.

Die deutsche Mannschaft wusste vor dem Viertelfinale nicht, wo es hinterher für sie weitergehen würde. In Stockholm wurden nun so gut wie keine deutschen Fans mehr gesichtet. Und in Schweden wurde Kritik an allzu hohen Ticketpreisen laut.

Lesen Sie auch

Zum Glück ist die Europameisterschaft in einem Jahr eine Heim-EM in Deutschland. Düsseldorf, Berlin, Köln und so. Die Weltmeisterschaft 2025 wird dann wieder so eine Sache: Dänemark, Norwegen und ... Kroatien. Wie denn auch sonst?

Da kann man den Fans nur wünschen, dass niemand auf dem Kabel steht. Kronshagen hat mit 51:27 gewonnen. Geht doch! Hej då!