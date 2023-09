Duo an Völlers Seite: Hannes Wolf und Sandro Wagner im Porträt

Vor drei Wochen traten Hannes Wolf und Sandro Wagner erstmals gemeinsam im öffentlichen Fokus auf. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stellte Wolf als neuen Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung vor. Gemeinsam mit einem zehnköpfigen Kompetenzteam steht der 42-Jährige künftig für die gerade viel diskutierte Reform des Jugendfußballs. Während Wolf auf der rund einstündigen Pressekonferenz intensiv um Verständnis für die neuen Ansätze warb, saß ein Teil eben jenes Kompetenzteams im Plenum – so etwa Wagner, den er immer wieder direkt in seine Ausführungen einbezog.

Gemeinsam ist das Duo seit diesem Sommer auch für die U20-Nationalmannschaft verantwortlich. Nun werden sie die deutsche Nationalmannschaft nach der Trennung von Bundestrainer Hansi Flick an der Seite der Interimslösung „Bundes-Rudi“ Völler, 19 Jahre nach dessen Rücktritt als Teamchef und neben seinem aktuellen Job als Sportdirektor, am Dienstag (21 Uhr, ARD) beim Testspiel gegen Vizeweltmeister Frankreich betreuen.

Die Chemie zwischen den beiden noch jungen Trainern mit ziemlich ähnlichen Vorstellungen stimmt, das ist offensichtlich. Sie verfolgen die gleichen Ideen, sprechen die gleiche Sprache. Dabei ist ihr Werdegang gänzlich unterschiedlich. Wolf war als aktiver Spieler nie Profi, schaffte es nur bis zur Oberliga – schlug aber schnell als Übungsleiter im Nachwuchsbereich eine erfolgreiche Laufbahn ein. Der gebürtige Bochumer war unweit seiner Heimat bei Borussia Dortmund für U17 und U19. Es folgte der Sprung in die Bundesliga, zunächst zum Hamburger SV, dann zum VfB Stuttgart und dem belgischen Klub KRC Genk. Danach heuerte er als U-Nationaltrainer beim DFB an. 2021 holte ihn Völler, als der noch Manager bei Bayer Leverkusen war, zusätzlich als Interimslösung zur Werkself.

Sandro Wagner debütierte als Spätberufener im DFB-Team

Wagners Werdergang hingegen sieht anders aus. Der Münchener absolvierte seine fußballerische Ausbildung beim FC Bayern, spielte dann für den MSV Duisburg, Werder Bremen, den 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, Darmstadt 98, die TSG Hoffenheim - und schließlich erneut beim FC Bayern. Mit der U21 holte er 2009 unter Horst Hrubesch den EM-Titel, Dort war er lange Ersatzspieler, im Finale aber spielte er von Beginn an und schnürte einen Doppelpack. Als Spätberufener - im Alter von 30 - debütierte er im DFB-Team von Joachim Löw, schoss zwischen 2017 und 2019 in acht Länderspielen fünf Tore, blieb aber ohne WM-Teilnahme.

Als TV-Experte machte sich Wagner zunächst bei DAZN, später beim ZDF (für das er nun ausschließlich arbeitet) einen Namen, stach dort seit jeher meinungsstark hervor. Der Ex-Mittelstürmer trieb parallel seine Trainer-Laufbahn voran, jüngst führte er die SpVgg Unterhaching in die 3. Liga. Danach stellte der 35-Jährige seinen Job zur Verfügung und verkündete, künftig den Fokus darauf zu legen, als Coach den nächsten Schritt zu machen. Dann heuerte ihn der DFB für die U20 an, stellte ihn folglich an Wolfs Seite.

Der Job ist klar: Eine Aufbruchstimmung muss her

Jetzt folgte die kurzfristige Beförderung des Duos. Wolf und Wagner sollen an Völlers Seite nach dem Rauswurf Flicks dafür sorgen, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, um gegen die favorisierten Franzosen einen Achtungserfolg zu erzielen. Und danach? Die Nachfolge-Regelung wird Völler als Sportdirektor gemeinsam mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke vorantreiben - nicht ausgeschlossen, dass das Assistenten-Duo in den Planungen für das neue Trainerteam eine Rolle spielt.