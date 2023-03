﻿Von den eigenen Fans: Essen-Profi Lawrence Ennali rassistisch beleidigt

Gewonnen – und doch verloren: Der Sieg von Rot-Weiss Essen im Niederrheinpokal in Bocholt ist absolut in den Hintergrund gerückt. Einige Spieler des Drittligisten wurden während der Partie von den eigenen Fans rassistisch beleidigt – unter anderem 96-Leihspieler Lawrence Ennali.

Essen. Hässliche Szenen haben das Halbfinale des Niederrheinpokals zwischen dem 1. FC Bocholt und Rot-Weiss Essen überschattet: Spieler der Gäste sind während der Begegnung von den eigenen Fans rassistisch beleidigt worden. Ziel der schlimmen verbalen Attacken war mit Lawrence Ennali offenbar auch ein Leihspieler von Hannover 96.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass sich der Drittligist am Dienstag zu einem 6:5 nach Elfmeterschießen beim abstiegsgefährdeten Regionalligisten gemüht hatte, interessierte hinterher, wenn überhaupt, nur noch bedingt. Auch die Bocholter Spieler waren geschockt darüber, was sie zuvor im Laufe der Partie aus dem Block der Gästefans zu hören bekommen hatten.

Rassismus: 96-Leihspieler Ennali und Mitspieler beleidigt

„Das ist schon unfassbar, was sich manche, ich muss an dieser Stelle sagen, sogenannte Fans, erlauben“, sagte Kevin Grund gegenüber Reviersport. „Ich habe hautnah miterlebt, wie Lawrence Ennali beleidigt wurde und auch geweint hat. Da tut der Junge einem natürlich mega leid. Ich glaube, dass manche Idioten gar nicht wissen, welchen seelischen Schmerz sie mit ihren dummen Sprüchen und Worten verursachen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Rot-Weiss Essen verurteilt die Vorkommnisse in einer Pressemitteilung von Mittwoch scharf, schreibt unter anderem: „Deutlich wahrnehmbare und üble Beleidigungen gegen einige unserer Spieler, nicht wenige davon zudem auch noch deutlich rassistisch, werden wir nicht hinnehmen! (...) Auf die Leute, die meinen, andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft beleidigen und diskriminieren zu müssen, haben wir keinen Bock!“

Ennali ist Anfang Juli für die laufende Saison von Hannover 96 an Rot-Weiss Essen ausgeliehen. In der 3. Liga soll der pfeilschnelle Außenstürmer Spielpraxis sammeln. Der Plan scheint aufzugehen: Christoph Dabrowski, sein alter Trainer aus Hannover, ließ den 21-Jährigen bisher in jedem Spiel mitwirken – sofern er nicht gesperrt oder krank war. Dabei gelangen ihm drei Tore. Den schlimmen Anfeindungen zum Trotz verwandelte er auch seinen Versuch im Elfmeterschießen in Bocholt.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Neuen Presse“ erschienen.