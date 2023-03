﻿Wie Olympionikin Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß mit ihrem Zyklus trainiert

Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß läuft für Deutschland. Für Topleistungen passt sie das Training an ihren Zyklus an.

Hannover. Mit dem Zyklus der Frau schwankt ihre hormonelle Situation – und damit auch ihre Leistungsfähigkeit im Sport. Sich dieser Schwankung bewusst zu sein ist vor allem für Profisportlerinnen besonders wichtig. Olympionikin Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß (32) spürt die Leistungsunterschiede aufgrund ihres Zyklus in ihrem Training deutlich. Gerade während ihrer Menstruation und bereits in der Woche zuvor, dem Ende der Lutealphase, nehme sie körperliche Einschränkungen wahr. „Ich bin dann von der Stimmung her ein bisschen wechselhafter und ich bin oft ein bisschen erschöpfter“, beschreibt die 400-Meter-Langsprinterin. In stressigen oder intensiven Trainingsphasen leide Spelmeyer-Preuß, die an den Olympischen Spielen in Rio 2016 und Tokio (2021) teilgenommen hat, sogar manchmal unter Migräne und Schwindelgefühl.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Krafttraining vor dem Eisprung

Was Frauen dabei helfen kann, ihre sportliche Leistung zu steigern, ist zyklusbasiertes Training. Also dass Athletinnen „abgestimmt auf den weiblichen Menstruationszyklus“ trainieren, erläutert Sportpsychologin Jana Strahler. Östrogene und Progesteron sind die wichtigsten weiblichen Geschlechtshormone. „Östrogene können die Effekte des Krafttrainings fördern, weil sie beispielsweise den Muskelaufbau unterstützen“, erklärt die Expertin. Die Konzentration steige nach Beginn der Menstruation an, erreiche vor dem Eisprung einen ersten Peak und sinke danach wieder ab. In der zweiten Zyklushälfte steige diese wieder leicht an. „Phasen, wo die Östrogene besonders hoch sind, sind besonders gut für Krafttraining geeignet“, sagt Strahler.

Sportpsychologin Jana Strahler. © Quelle: Silvia Wolf

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einige Profisportlerinnen würden gerade während ihrer Menstruationsphase über Beschwerden wie Müdigkeit oder schlechtere Erholungsfähigkeit klagen. „Es ist manchmal auch ein Motivationsproblem, dass die Frau das Gefühl hat, sich nicht richtig auspowern zu können, weil sie nicht genügend Energie hat“, erklärt Strahler. Aus sportwissenschaftlicher und auch sportpsychologischer Sicht würde Strahler während der Periode eher regeneratives Training wie Yoga oder Meditationsübungen empfehlen, sagt aber auch: „Das unterscheidet sich aber auch von Frau zu Frau.“

Kein starres Festhalten am Trainingsplan

Spelmeyer-Preuß macht genau das. Sie hört während ihrer Menstruation und bereits in der Woche zuvor auf ihren Körper, drosselt die Gesamtintensität von Einheiten mit hohem Tempo oder tauscht angesetzte Einheiten mit weniger intensiven. „Ich habe ein Bewusstsein dafür, wie es mir in jeder Phase geht, um dann spontan darauf reagieren zu können“, sagt die Leichtathletin, die in Hannover am Olympiastützpunkt Niedersachsen trainiert. Inzwischen habe sie gelernt, dass ein starres Festhalten am Trainingsplan nicht immer die beste Option sei.

Durch die Einnahme der Pille hat die Leichtathletin ihre Periode während eines Wettkampfes nicht. Sie fühle sich dadurch sicherer und könne sich besser auf ihrer Leistungsfähigkeit verlassen. Für Strahler, die seit Juni 2021 Leiterin des Lehrstuhls Sportpsychologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ist, hat die Pille unterschiedliche Effekte. „Wenn die Frau Beschwerden hat und durch die Pille die Beschwerden in Absprache mit der Gynäkologin oder dem Gynäkologen minimiert werden, kann das indirekt zur Leistungssteigerung führen. Aber durch die Pille verhindert die Leistungssportlerin nicht nur das Absinken der Hormone, sondern nimmt sich auch die leistungsförderlichen Peaks.“

Eher im Leistungssport relevant

Als einen klaren Wettbewerbsnachteil sieht Spelmeyer-Preuß die Menstruation nicht an. „Das ist sehr individuell. Ich würde nicht sagen, dass das für mich oder für alle grundsätzlich gilt“, sagt die 32-Jährige. Als ähnlich individuell empfinde die Leistungssportlerin die vollständige Anpassung des Trainings an den eigenen Menstruationszyklus. Sie selbst trainiere zwar nicht rein zyklusbasiert, empfehle es aber insbesondere jungen Sportlerinnen. „Es ist ja nicht so, dass es da ein Rezept gibt, das für alle gilt. Von daher glaube ich, dass das auch ein Prozess ist, der lange dauert und intensiv bearbeitet werden muss.“ Spelmeyer-Preuß würde so eine große Umstellung daher heute zwar nicht mehr vornehmen. Zu Beginn ihrer sportlichen Karriere wäre ihr der Umstellungsprozess aber auf jeden Fall die Zeit wert gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Im Breitensport“, ergänzt Wissenschaftlerin Strahler, habe „zyklusbasiertes Training wahrscheinlich gar nicht so die großen Effekte. Das kleine Momentum, das wir damit vielleicht erreichen können, spielt eher eine Rolle im Eliteniveau.“