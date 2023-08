﻿Geschacher um Fußball-Arena: Die Stadt Hannover verschenkt ihr Stadion

Hannover. Zu verschenken hat die Stadt Hannover nichts. Sie ist so klamm, dass das Land Niedersachsen den Kämmerer kürzlich zum Sparen verdonnert hat. Für die Sportvereine in Hannover hat das Folgen: Es ist kein Geld für Reparaturen von Heizungen oder Duschen in vielfach maroden Vereinsheimen da. Flutlichtanlage kaputt? Pech. Die Stadt muss freiwillige Leistungen und damit auch die Sportförderung drastisch zusammenstreichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das soll aber offenbar nicht alle treffen. Ein Verein wird nach den Plänen der Stadt eine Vorzugsförderung auf Jahrzehnte erhalten: Hannover 96 soll das Stadiongelände am Maschsee ab 2030 zum Spottpreis bekommen: für gerade einmal 27.479,14 Euro Erbbauzins pro Jahr für 66 Jahre bis 2096. Oder für 26 Cent pro Quadratmeter.

„Ein freundschaftlicher Vertrag“

Der Rat hat dem Vorhaben Anfang Juni hinter verschlossenen Türen zugestimmt, ohne den Vertragsentwurf im Detail zu kennen. Stadt und Hannover 96 behandeln den Entwurf wie eine geheime Verschlusssache. Der Redaktion liegt die Vereinbarung vor. Wir haben sie von zwei Juristen, einem Fachmann für Sport- und Gesellschaftsrecht und einem Experten für Erbbaurecht, prüfen lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Einschätzung beider Fachleute ist der Stadionvertrag in mehreren Punkten problematisch. „Das ist ein freundschaftlicher Vertrag“, sagt der ausgewiesene Erbbaurechtsexperte. Er arbeitet in Hannover auf einem sehr speziellen Gebiet und möchte darum nicht mit Namen genannt werden. „Der Vertrag blendet aus, dass es sich um ein Stadion mit Millionenwert handelt, das an ein Wirtschaftsunternehmen geht. Es ist ein schwacher und unangemessener Vertrag.“ Sein Fazit: „Für einen Bolzplatz okay, aber für ein Stadion doch sehr einfach.“

Vertragspartner ist kein Verein

Dem so niedrigen Pachtzins liegen Richtlinien zugrunde, nach denen die Stadt normalerweise Breitensportvereine fördert. Es ist aber nicht der Verein Hannover 96, der in den Genuss der städtischen Sportförderung kommt. Auch die 96-Profiabteilung profitiert nicht vom niedrigen Erbbauzins. Vertragspartner ist ein gewinnorientiertes Wirtschaftsunternehmen aus dem 96-Firmengeflecht: die Hannover 96 Arena GmbH & Co KG. Ein Unternehmen ohne eigene sportliche Aktivitäten, dafür mit sechs- bis siebenstelligen Gewinnen in den vergangenen Jahren, die Pandemie-Saison 2020/2021 ausgenommen. Eigentümer sind letztlich drei äußerst wohlhabende Familien: Kind, Roßmann und Baum. Geschäftsführer ist 96-Profiboss Martin Kind.

Experte für Gesellschaftsrecht: Rechtsanwalt Andreas Hecker ist Partner einer Kanzlei in Düsseldorf. © Quelle: privat

Den Düsseldorfer Anwalt für Sport- und Gesellschaftsrecht, Andreas Hecker, macht das stutzig: Es bleibe nach den vorliegenden Informationen völlig offen, wie die Vorteile des geringen Erbbauzinses tatsächlich verpflichtend bei der Lizenzspielerabteilung, dem Verein Hannover 96 (oder anderen Sportlern, die von der Sportförderung profitieren könnten) ankommen. Dem pflichtet der Erbbaurechtsexperte bei: „Es fehlt eine Klausel, die sicherstellt, dass sich der billige Pachtzins in einer niedrigen Stadionmiete für die Mannschaften niederschlägt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den vergangenen Spielzeiten musste die 96-Profisparte pro Jahr eine Stadionmiete von 5,16 Millionen Euro an die Arena GmbH zahlen. Der Entwurf für den neuen Vertrag enthält nichts, was das ändern würde. Und: Sollte eines Tages ein Investor den Arena GmbH übernehmen, könnte der noch mehr Miete verlangen, sagt der Erbbaurechtsanwalt. „Die Stadt bekommt gar nicht mit, wenn sich die Verhältnisse in den 96-Gesellschaften ändern.“

Der günstige Pachtzins für das Gelände enthält eine freundliche Dreingabe: Mit Eintragung des Erbbaurechts am Grundstück geht das Stadiongebäude für 66 Jahre in das Eigentum der Arena-Gesellschaft über. Bisher gehören Stadion und Grundstück der Stadt.

Kein Kaufpreis fürs Stadion

Die Gesellschafter um Kind hatten das alte Niedersachsenstadion vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 für gut 43 Millionen Euro zu einer WM-tauglichen Arena umgebaut. Weitere 23 Millionen Euro flossen an öffentlichen Mitteln von Stadt und Region Hannover sowie dem Land in den Umbau. Für ihren Anteil an den Umbaukosten darf die Arena-Gesellschaft das Stadion bis 2030 kostenlos nutzen. Es gehört ihr aber nicht.

Das ändert sich mit dem Erbbaurecht: Wer immer bei der Arena GmbH künftig das Sagen hat, wird bis 2096 Eigentümerin des Stadions. Einen Kaufpreis verlangt die Stadt dafür nicht – weil es „wirtschaftlich eine Belastung und kein Vorteil“ sei, wie ein Stadtsprecher sagt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

24 Seiten plus Anlagen: Der Entwurf des Stadionvertrags. © Quelle: HAZ

Dem widerspricht der Erbaurechtsexperte: „Das Stadion dürfte als Gebäude einen großen Wert haben. Folglich wird also nicht nur ein Grundstück unter Wert an die Arena-Gesellschaft vergeben, sondern noch ein Gebäudekomplex verschenkt. Auch dies wurde im Erbbaurechtsvertrag komplett ausgeblendet.“

Etwas Weiteres ist nach Einschätzung beider Juristen schräg: Dem außergewöhnlich niedrigen Pachtzins fehlt eine sonst übliche automatische Erhöhung alle paar Jahre nach der Entwicklung der Verbraucherpreise. „Das ist in modernen Verträgen absoluter Standard“, sagt der Erbbaurechtsanwalt.

Noch mehr finanzielle Vorteile für die Zukunft

Die Folgen erläutert der Düsseldorfer Anwalt Hecker: Allein in den vergangenen rund 70 Jahren habe die Kaufkraft inflationsbedingt um mehr als 80 Prozent nachgelassen. Nimmt man eine ähnliche Entwicklung für die Zukunft an, hieße das, „der bereits geringe Erbbauzins 2096 aus Sicht der Stadt einen noch wesentlich geringeren tatsächlichen Wert hätte“. Mit anderen Worten: Der Pachtzins würde demnach von Jahr zu Jahr sogar sinken.

Ein Stadtsprecher macht dazu widersprüchliche Angaben: Das Erbbaurecht werde „die bei solchen Verträgen generell übliche Preisanpassungsklausel auf Basis des Verbraucherpreisindex enthalten“. In dem der Redaktion vorliegenden Vertragstext, der laut Stadt der maßgebliche ist, steht davon aber nichts – und Abweichungen vom Anfang Juni im Rat beschlossenen Inhalt sind dem Sprecher zufolge nicht zulässig. Von einer Preisanpassungsklausel war damals im Rat jedenfalls keine Rede.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kind: „Weiterhin konstruktive Gespräche“

Martin Kind erklärte auf Nachfrage, er sei mit der Stadt „weiterhin in konstruktiven Gesprächen“, könne aber „die vertraulichen Gespräche zurzeit nicht öffentlich kommentieren – auch nicht in Teilaspekten“.

Ausgewogenes „Gesamtpaket“: Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (Grüne) befürwortet den Vertragsentwurf. © Quelle: Tobias Woelki

Die Stadt würde nach alldem ihr Stadion unter Wert aus der Hand geben. Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel (Grüne) hat dem schon in der Vergangenheit widersprochen. Sie hält den neuen Vertrag im „Gesamtpaket“ für ausgewogen und begründet das mit „erheblichen Instandhaltungs- und Investitionsverpflichtungen“ von 96. Ein jährlicher Betriebskostenzuschuss der Stadt über 850.000 Euro falle 2030 weg.

Und dann ist da noch ein Punkt, der Ritschel besonders wichtig ist und mutmaßlich auch dem grünen Oberbürgermeister Belit Onay: Der Club verpflichtet sich angeblich, das Stadion bis 2035 klimaneutral umzubauen. Wirklich?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nichts Konkretes zum Klimaschutz

Der Vertragsentwurf selbst enthält keinen konkreten Fahrplan zur Klimaneutralität und auch keine Regelungen darüber, was 96 tatsächlich schuldet. Darin stehen „nur schwammige Formulierungen und Absichtserklärungen“, wie es der Erbbaurechtsexperte formuliert. Konkret würde es erst mit einem sogenannten Masterplan – und den soll 96 erst noch ausarbeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß niemand genau, welche Umbauschritte hin zur Klimaneutralität überhaupt möglich sind. Bis wann 96 diesen Masterplan vorlegen muss, ist laut Stadt aktuell unklar. Klar ist aber, dass die Arena-Gesellschaft Erbbaurecht und Eigentum am Stadion schon vorab bekommt.

Irritiert: Bernhard Zentgraf, Vorsitzender vom Bund der Steuerzahler. © Quelle: Bund der Steuerzahler

Den Bund der Steuerzahler irritiert das. „Das verstärkt unsere Forderung, dass der Masterplan vorher vorgelegt und öffentlich diskutiert werden muss“, sagt der Vorsitzende Bernhard Zentgraf. Erst auf dieser Basis könnte man beurteilen, „ob der niedrige Erbbauzins im Verhältnis zum Umbauaufwand ausgewogen, angemessen und gerechtfertigt ist“.

Nach Auffassung des hannoverschen Erbbaurechtsexperten müsste ein schlüssiger Masterplan Bedingung für das Inkrafttreten des Vertrags sein – noch besser wäre er gleich Teil der Vereinbarung. Die Stadt sieht dafür keine Notwendigkeit und setzt stattdessen auf guten Glauben: Man sei „davon überzeugt, dass das Ziel eines klimaneutralen Stadions erreichbar ist“. Die Arena GmbH habe sich damit bereits inhaltlich auseinandergesetzt und der Verpflichtung zugestimmt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allerdings hat die Stadt kaum eine Handhabe, den klimaneutralen Betrieb einzufordern. Würde die Arena GmbH ihre Zusage nicht einhalten, würde eine Vertragsstrafe von maximal 50.000 Euro fällig – das ist auffallend wenig für ein Unternehmen, das pro Bundesliga-Saison zwischen 38 und 95 Millionen Euro umsetzt.

„Nicht sinnvoll“

Die Schwierigkeit, den Klimaschutz greifbar zu machen, ist der Stadt bewusst, wie einem Verhandlungsprotokoll aus dem Dezember 2021 zu entnehmen ist. Damals trafen sich Vertreter der Arena GmbH mit Mitarbeitern der Klimaschutzleitstelle der Stadt im Stadion. „Es besteht die Schwierigkeit, für einen 2030 abzuschließenden Erbbaurechtsvertrag die energetischen Standards im Einzelnen zu definieren, da es nicht sinnvoll ist, sich an heute geltenden gesetzlichen Vorgaben zu orientieren.“

„Warum dann die Eile?“ Das Erbbaurecht solle schließlich erst in sieben Jahren, also 2030 ins Grundbuch eingetragen werden, betont der hannoversche Jurist. Bis dahin habe 96 Zeit genug, einen konkreten Masterplan vorzulegen. „Für die Stadt gibt es keinen ersichtlichen Grund, den Vertrag jetzt abzuschließen.“

Haben alles im Blick: Martin Kind und Gregor Baum (Erster und Zweiter von links) in ihrer Loge beim Spiel von Hannover 96 gegen SV Elversberg. © Quelle: Florian Petrow

Wohl aber für die Eigentümer der Arena-Gesellschaft. Sie dringen schon seit einer Weile darauf, möglichst frühzeitig eine neue Vereinbarung für den 2030 auslaufenden aktuellen Vertrag zu schließen. Der Experte hat eine Erklärung: „Für die Arena-Gesellschaft ist die Unterschrift der Stadt unter den Vertrag wie ein Sechser im Lotto. Der Wert der Gesellschaft explodiert, denn sie sichert sich ein Stadion im Millionenwert für mehr als 60 Jahre zum Spottpreis.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein realistischer Pachtzins steht sogar im Vertrag: Bis zu 6 Prozent des Verkehrswertes des Stadions würden fällig, falls die Förderrichtlinien eines Tages wegfallen. Diesen Verkehrswert hat bisher aber niemand ermittelt. Ausgehend vom Bodenrichtwert und laut Experten üblichen 3 bis 5 Prozent könnte die Stadt im Minimum einen Zins von 285.360,30 Euro im Jahr verlangen: mehr als das Zehnfache des jetzt angesetzten Werts. Bei 6 Prozent käme ein Erbbauzins von 570.720,60 Euro zustande.

Die Redaktion sollte das nicht erfahren. Die Stadt hatte die Passagen über den alternativen Erbbauzins und die Höhe der Vertragsstrafe geschwärzt, bevor sie den Vertragsentwurf aus rechtlichen Gründen herausgeben musste.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.