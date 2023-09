Pressetimmen: Flick-Aus im Ausland nur eine Randnotiz

Das Aus von Hansi Flick wurde von den Medien im europäischen Ausland bereits am Morgen nach der 1:4-Niederlage am Samstag gegen Japan erwartet. Einen Tag später ist der mediale Aufschrei in den Nationen, die im kommenden Sommer für die EM in Deutschland gastieren werden, über die vollzogene Trennung entsprechend unaufgeregt und eher eine Randnotiz.

Sowohl in Spanien als auch England wurde jedoch bemerkt, dass Flick der erste Bundestrainer ist, der in der ruhmreichen Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes entlassen wurde. Die Suche nach Gründen sparen sich die meisten Medien jedoch, da diese als offensichtlich eingestuft wurden. Die spanische Zeitung AS fasst die Entscheidung der Verbandsbosse knapp aber treffend zusammen: „Sie befürchteten das Schlimmste!“

Die internationalen Pressestimmen zum Aus von Bundestrainer Hansi Flick

ENGLAND

Daily Mail: Hansi Flick wird nach der „peinlichen“ 1:4-Klatsche gegen Japan und nur vier Siegen in 17 Spielen als Bundestrainer entlassen - nur neun Monate vor der Euro 2024. Der ehemalige Trainer des FC Bayern München hat eine äußerst erfolglose Amtszeit als Nationaltrainer hinter sich.

BBC: Hansi Flick wird von Deutschland entlassen, weil die Euro 2024-Gastgeber die Geduld verlieren. Er ist der erste deutsche Nationaltrainer, der entlassen wird, seit das Amt 1926 eingeführt wurde.

Mirror: Deutschland entlässt Hansi Flick nur 24 Stunden nach der vernichtenden 1:4-Niederlage gegen Japan. (...) Flick führte Deutschland zur Weltmeisterschaft 2022, musste aber in Katar ein schockierendes frühes Ausscheiden hinnehmen. Die 1:4-Heimniederlage gegen Japan war der letzte Strohhalm für den ehemaligen Trainer von Bayern München, der nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen in Freundschaftsspielen für den Gastgeber der Euro 2024 geht.

The Guardian: Nach der 1:4-Niederlage gegen Japan in einem Freundschaftsspiel am Samstagabend hat Deutschland Hansi Flick als Cheftrainer entlassen. Das Land ist Gastgeber der Europameisterschaftsendrunde im nächsten Sommer, und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat es für notwendig erachtet, in dieser Phase zu handeln.

FRANKREICH

L‘Equipe: Die deutsche Fußballnationalmannschaft, die in den letzten Jahren deklassiert wurde, befindet sich neun Monate vor ihrer Heim-EM in einer im Land noch nie dagewesenen Krise mit tiefgreifenden Missständen.

RMC Sport: Eine Niederlage zu viel für Hansi Flick. Am Tag nach einer weiteren Niederlage im Freundschaftsspiel zu Hause gegen Japan (1:4) trennt sich Deutschland von seinem Trainer Hansi Flick. Und das alles zwei Tage vor dem Freundschaftsspiel gegen die französische Nationalmannschaft und neun Monate vor der Heim-EM 2024.

SPANIEN

AS: Die Zeit von Hansi Flick als Trainer der deutschen Nationalmannschaft ist vorbei. Die schmerzhafte 1:4-Niederlage gegen Japan war der letzte Strohhalm für eine enttäuschende Mannschaft sowohl bei der Weltmeisterschaft in Katar als auch im gesamten Jahr 2023 (nur ein Sieg in sechs Spielen). Die Funktionäre des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sehen Flick als abgeschrieben an und seine Entlassung ist offiziell. Sie haben nicht einmal abgewartet, was am Dienstag im Freundschaftsspiel gegen Frankreich passieren würde. Sie befürchteten das Schlimmste!

El Pais: Nach der 1:2-Auftaktniederlage in Doha gegen Japan schloss sich der Kreis zehn Monate später, am Samstag, mit einer erneuten Niederlage gegen Japan (1:4) in einem Freundschaftsspiel in Wolfsburg. Diese Demütigung war der Auslöser für den Sturz von Flick, der am Sonntag entlassen wurde. Der sanftmütige Heidelberger wurde damit zum ersten Bundestrainer in der deutschen Geschichte, dessen Vertrag nicht einvernehmlich aufgelöst wurde.

ITALIEN

Tuttosport: Flick, Deutschlands drittschlechtester Trainer. 38 Jahre ist es her, dass die deutsche Nationalmannschaft drei Niederlagen in Folge einstecken musste. Es ist das erste Mal, dass ein Trainer kurz vor einem großen Turnier entlassen wird.

Corriere dello Sport: Deutschland-Trainer Flick entlassen: Völler sofort auf der Bank! Der deutsche Verband hat sich für den ehemaligen Roma-Mann als Interimstrainer entschieden. Auch Nagelsmann ist im Rennen um die Nachfolge.

NIEDERLANDE

De Telegraaf: Die Geduld mit Hansi Flick ist am Ende: Deutscher Bundestrainer nach Niederlage gegen Japan entlassen. (...) Eine sehr enttäuschende 1:4-Niederlage gegen Japan war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. (...) Deutschland muss sich als Gastgeber nicht qualifizieren und bestreitet in der Vorbereitung Testspiele. In diesen hat die Mannschaft in der vergangenen Saison alles andere als überzeugt.

AD: Deutschland entlässt Bundestrainer Hansi Flick, Louis van Gaal wird als möglicher Nachfolger genannt. Der Bundestrainer stand seit mehreren Monaten unter Druck und muss nun aufgrund enttäuschender Ergebnisse zurücktreten.

SCHWEIZ

Blick: Knall beim DFB. (...) Neun Monate vor dem Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land steht Deutschland ohne Bundestrainer da. Der DFB trennt sich einen Tag nach der 1:4-Testspielniederlage in Wolfsburg gegen Japan von Hansi Flick.

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer des deutschen Fußball-Nationalteams. Nachdem sich die DFB-Elf am Samstag Japan mit 1:4 geschlagen geben musste, stand der 58-Jährige einmal mehr in der Kritik, nun zog der Bund die Reißleine und entließ den gebürtigen Heidelberger am Sonntag.