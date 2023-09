Bundestrainer unter Druck: Diese Szenarien drohen Hansi Flick

Wer Hansi Flick in diesen Tagen beobachtet, stellt sofort fest, dass dieser Mann unter Druck steht. „Ich nehme ihn sehr ruhig wahr“, sagt Offensivmann Julian Brandt. „Hansi hat zuletzt viel auf die Schnauze bekommen.“ Wohl auch ein Grund, warum die anfängliche Lockerheit verflogen scheint – nach vier Siegen aus den letzten 16 Länderspielen ist der Bundestrainer angezählt. Die breite Öffentlichkeit und viele Experten sind längst nicht mehr davon überzeugt, dass der 58-Jährige der Richtige ist, um die Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024 nach drei enttäuschenden Turnieren in Folge wieder in die Erfolgsspur zu führen. Intern genießt Flick (noch) die Rückendeckung der Verantwortlichen, zumindest bei Sportdirektor Rudi Völler und Präsident Bernd Neuendorf. Hans-Joachim Watzke, mächtiger DFB-Vizepräsident und DFL-Aufsichtsratsboss, soll ihn eher kritisch sehen.

Bei Borussia Dortmund arbeitet Watzke eng mit Matthias Sammer zusammen, der als externer Berater fungiert und in seinem Vertrauten einen Befürworter hat, um möglicherweise das Amt des Bundestrainers zu übernehmen – zumindest bis nach der EM. Zwar hatte der jüngste Meistercoach der Bundesliga-Geschichte (2002 mit dem BVB) nach seinem Ende als Sportvorstand beim FC Bayern München und einem Schlaganfall 2016 eine Rückkehr ins operative Geschäft ausgeschlossen, doch aus seinem Umfeld ist zu hören, dass er sich inzwischen ein kurzes Engagement vorstellen könnte, um den deutschen Fußball zu „retten“. Positioniert hat er sich bereits, als er deutliche Kritik am DFB („Weltmeister der Ausreden“) äußerte.

Damit es überhaupt so weit kommen könnte, müsste aber einiges passieren, sprich: auch die nächsten beiden Partien an diesem Samstag gegen Japan (20.45 Uhr, RTL) in Wolfsburg und am kommenden Dienstag in Dortmund gegen Frankreich (21 Uhr, ARD) in die Hose gehen. Sollte dieser GAU eintreten, könnte die ohnehin schon angespannte Stimmung endgültig kippen – gegen Flick. Watzke sagte dazu am Donnerstag: „Man sollte sich im Vorfeld nicht mit Niederlagen beschäftigen. Sollten beide Spiele schiefgehen, dann sollten Sie noch mal fragen, idealerweise aber Bernd Neuendorf als Präsidenten, denn er hat die Hauptverantwortung. Und wenn es sich nicht vermeiden lässt, dürfen Sie mich auch noch mal fragen.“ Ein klares Bekenntnis klingt anders.

Kurios: Ausgerechnet am Tag nach dem Frankreich-Spiel feiert die DFL in Berlin „60 Jahre Bundesliga“ – eine Gala mit hochkarätigen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Sport, vor allem natürlich aus dem Fußball. Alle wichtigen Entscheidungsträger werden vor Ort sein, natürlich auch die des DFB. Was man da gar nicht gebrauchen kann: eine Diskussion um den Bundestrainer – oder gar dessen Entlassung! Die Flick-Szenarien:

Das Wunschszenario:

Der DFB-Elf gelingt gegen Japan die Revanche für das 1:2 in Katar, am besten mit einer überzeugenden Leistung. Dies würde den Druck sofort gehörig vom Kessel nehmen und die Lage vor der nächsten Begegnung entspannen. Gegen Vizeweltmeister Frankreich ist Deutschland ohnehin Außenseiter, tut sich gegen „große“ Teams aber meist leichter. Mit einem begeisternden Erfolg gegen Japan im Rücken dürfte Flick wohl sogar gegen „Les Bleus“ verlieren.

Das Wackelszenario:

Auch wenn das DFB-Team zwar gute Ergebnisse einfährt, ohne dabei aber die geforderten Eigenschaften wie Leidenschaft und Hingabe zu zeigen, dürfte Flick wohl bleiben, stünde allerdings weiter unter Beobachtung.

Das Horrorszenario:

Deutschland verliert beide Spiele. Nachdem es trotz der peinlichen Leistungen gegen Belgien (2:3) und Kolumbien (0:2) noch relativ ruhig geblieben war, dürfte in Dortmund dann eine heftigere Reaktion der Fans zu erwarten sein. Eine Flick-Entlassung wäre dann wohl unumgänglich und Sammer Nachfolgekandidat Nummer eins.