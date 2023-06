Thiaw erhält Einsatz-Garantie - Flick gibt Einblick in weitere Pläne

Nach seinem überzeugenden Debüt am vergangenen Freitag in Polen (0:1) wird Malick Thiaw am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien sein zweites Länderspiel bestreiten. „Er hat es sehr gut gemacht und wird auf jeden Fall spielen“, kündigte Bundestrainer Hansi Flick auf der DFB-Pressekonferenz am Montag an, ließ sich sonst aber kaum in die Karten schauen: „Wir lassen uns die Optionen offen.“ Klar ist allerdings ist, dass Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan von Manchester City von Beginn an auflaufen wird.

Dem Bundestrainer stehen gegen die Südamerikaner alle Spieler seines Kaders zur Verfügung. Auch Florian Wirtz, der am Sonntag wegen einer Oberschenkelblessur pausiert hatte, absolvierte das Abschlusstraining ohne Probleme. Die Kapitänsbinde wird erneut Joshua Kimmich als Spieler mit den meisten Länderspielen (78) im Aufgebot tragen.

Flick und seine Mannschaft stehen nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen und knapp ein Jahr vor Beginn der Heim-Europameisterschaft unter Druck. Vor allem der Bundestrainer hatte zuletzt harte Kritik einstecken müssen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte dem 58-Jährigen am Sonntag eine Job-Garantie gegeben, Flick selbst betonte rund 24 Stunden später noch einmal, dass ein Rücktritt für ihn nicht in Frage komme.

„Ich mag den Job als Bundestrainer und darf mit den besten Spielern Deutschlands arbeiten“, sagte er: „Das, was gerade passiert, gehört zum Fußball und zum Leben dazu. Ich gehe kompromisslos meinen Weg.“

Flick: EM-Kader soll im September Formen annehmen

Zugleich gab der DFB-Coach aber zu, dass der derzeitige Gegenwind nicht spurlos an ihm vorübergehe. Eine derartige Fülle an Kritik habe er in seiner bisherigen Karriere noch nicht erlebt, erklärte Flick. Er gestand aber auch: „Die Ergebnisse geben wenig Spielraum für etwas anderes her. Aber wir glauben an unseren Weg und haben Fortschritte gesehen.“ Allerdings sei gegen Kolumbien auch „die Mannschaft gefragt“. Anschließend werde er die letzten Lehrgänge analysieren und seine Schlüsse für die Partien im September gegen Japan und Frankreich ziehen. Flick deutete an, dass dann vornehmlich Spieler dabei sein werden, mit denen er auch für die EM plant.