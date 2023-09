Flick war DFB-Coach Nummer elf: Alle Bundestrainer seit 1926 im Überblick

Hansi Flick sollte die deutsche Nationalmannschaft wieder in die Weltspitze führen. Mit dieser Vorgabe trat der einstige Triple-Gewinner mit dem FC Bayern im August 2021 beim DFB an. An der Aufgabe ist der 58-Jährige krachend gescheitert. Am Tag nach dem 1:4 gegen Japan vollzog der DFB die vorzeitige Trennung. Mit acht Siegen gelang Flick ein Rekordstart als Bundestrainer. In den weiteren 17 Partien gab es noch vier Erfolge, aber sechs Niederlagen und das Vorrunden-Aus bei der WM in Katar. Gegen Japan brach das Team am Samstagabend in Wolfsburg am Ende auseinander.

Flick war der elfte Nationaltrainer der DFB-Geschichte – und ist trotz der zuletzt katastrophalen Bilanz nicht der vom Punkteschnitt her schlechteste. Der 58-Jährige kommt nach 25 Spielen als Chefcoach auf einen Schnitt von 1,72 Punkten pro Partie. Nur ein DFB-Trainer war noch schlechter. Wer das ist? Klicken Sie sich hier durch die Galerie mit den Bilanzen aller elf Bundestrainer.

Wer neuer Bundestrainer wird, ist noch offen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler, einst Teamchef, übernimmt die DFB-Elf im Testspiel gegen Frankreich am kommenden Dienstag (21 Uhr/ARD) interimsweise mit dem zweiten DFB-Sportdirektor Hannes Wolf und Sandro Wagner. „Die dringlichste Aufgabe wird es danach sein, einen Bundestrainer zu verpflichten, der kurzfristig unsere Mannschaft neu ausrichtet und auf das große EM-Turnier im kommenden Jahr vorbereitet, von dem wir alle uns für den deutschen Fußball und auch für unser ganzes Land positive Impulse erhoffen“, sagte Völler nach der Flick-Entlassung. Die Suche nach DFB-Coach Nummer zwölf läuft.