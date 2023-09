Bericht: Flick-Entlassung beim DFB beschlossen – Völler übernimmt vorerst

Das Aus von Hansi Flick als Bundestrainer steht angeblich unmittelbar bevor. Die Bild berichtete am frühen Sonntagnachmittag, dass sich der DFB noch im Laufe des Tages von dem 58-Jährigen trennen werde. Im Testspiel am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich werde demnach Rudi Völler auf der Bank sitzen. Der DFB-Sportdirektor hatte die deutsche Nationalmannschaft bereits zwischen 2000 und 2004 als Teamchef betreut, soll nun aber keine Dauerlösung werden.

Stattdessen sei Julian Nagelsmann der Favorit auf die Flick-Nachfolge. Der 36-Jährige war bis zu seiner überraschenden Entlassung im vergangenen März Trainer des FC Bayern und ist nach seiner Freistellung noch bis 2026 an den Klub gebunden. Folge: Der DFB müsste im Falle einer Verpflichtung Nagelsmanns eine Ablöse an den deutschen Rekordmeister überweisen.

Flick, der am Sonntagvormittag noch ein öffentliches DFB-Training geleitet hatte, und sein Team hatten nur vier der vergangenen 17 Länderspiele gewonnen. Während dieser Serie verabschiedete man sich bei der WM in Katar sang- und klanglos bereits in der Gruppenphase. Am Samstagabend hatte sich die DFB-Auswahl mit einer 1:4-Pleite gegen Japan blamiert und wenig Hoffnung auf eine schnelle Wende zum Besseren gemacht. In rund neun Monaten beginnt die Europameisterschaft im eigenen Land.