Verzicht auf Goretzka und Werner, Rückkehr von Süle: Das sagt Flick

Beim Blick auf den DFB-Kader für die Länderspiele zum Start in die EM-Saison gibt es einige Überraschungen. So fehlen für die beiden Testspiele gegen Japan am 9. September in Wolfsburg und drei Tage später gegen Vizeweltmeister Frankreich in Dortmund einige prominente Namen wie Timo Werner und Leon Goretzka im Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick. Auch die Abwehrspieler Thilo Kehrer, David Raum und Matthias Ginter, die zuletzt immer Teil des DFB-Teams waren, wurden nicht nominiert.

Stattdessen berief Flick erstmals Premier-League-Routinier Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) in die Nationalmannschaft. Nun stellt sich die Frage, wie eine derartige Rotation zur Ankündigung des 57-Jährigen passt, dass „nur noch Siege“ zählen und er sich nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen (drei Pleiten in vier Spielen) auf eine Kernformation festlegen wolle. Die Zeit der Experimente sei vorbei, hieß es. Flick erklärte sein Vorgehen am Mittwoch so: „Wir haben jetzt 21 Feldspieler und drei Torhüter nominiert. Es ist normal, dass aus dem größeren Kader der ein oder andere rausfällt.“ Zuletzt hatte Flick noch 26 Profis im Aufgebot und im Juni etwa auf den von ihm scharf kritisierten Niklas Süle und Serge Gnabry verzichtet. Er betonte: „Wir haben beide Lehrgänge von März und Juni diskutiert und analysiert.“

Schon DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte öffentlich angedroht, dass „einige dabei gewesen“ sind, „die werden wir im September vielleicht nicht mehr sehen. Das ist am Ende auch eine Qualitätsfrage“. Ob damit Werner und Goretzka gemeint waren? Eher nein. Flick sagte nun: „Jeder, der die Leistung bringt, hat die Chance, wieder aufzuspringen. Es ist genug Zeit bis nächstes Jahr, für die Nationalmannschaft vorzuspielen.“ Bis zur Heim-Europameisterschaft 2024 bleiben aber inklusive des Länderspiel-Doppelpacks im September nur noch sechs Testbegegnungen. Von denjenigen, die er nicht berücksichtigt hat, will er nun „eine Reaktion“ sehen, „alle haben die Möglichkeit, wieder dazuzustoßen“.

Deshalb verzichtet Flick auf Goretzka und Werner

Der Bundestrainer äußerte sich auch konkret zu den beiden Personalien Goretzka und Werner. „Ich habe mit Leon (Goretzka) gesprochen, gestern noch. Er weiß Bescheid über die Gedanken, die ich habe, das bleibt unter uns“, sagte Flick, der den 28 Jahre alten Mittelfeldspieler schon beim FC Bayern trainiert hatte, und ergänzte: „Es ist nichts Endgültiges. Ich schätze ihn sehr.“ RB Leipzigs Stürmer Werner war unter dem DFB-Coach oft gesetzt, der 27 Jahre alte Stürmer erzielte gemeinsam mit Kai Havertz die meisten Tore (acht) in Flicks bisheriger Amtszeit. Hinter Werner stand Flick stets schützend. Er sei jemand, „der immer viel gibt, der uns gegen den Ball sehr gut tut“, aber: „Er zeigt im Moment auch im Verein nicht ganz die Form, er muss an gewissen Potenzialen arbeiten. Wenn sie sich verbessern, kann er wieder zurückkommen.“

Die Rückkehr nach seiner zwischenzeitlichen Ausbootung im Juni hat derweil Süle geschafft. Die Kritik Flicks (“Ich finde, er lässt einiges liegen“) vom Sommer ließ der BVB-Verteidiger aus Sicht der DFB-Verantwortlichen eine Reaktion folgen. Man habe „eine Entwicklung gesehen“, somit sei Süles Comeback nur logisch. Weitere vier Profis, die im Juni nicht dabei waren, sind überdies wieder Teil des DFB-Teams: Neben Gnabry noch Felix Nmecha, Jonathan Tah und Torwart Oliver Baumann für den angeschlagenen Bernd Leno.

Flick: „Jeder weiß um seine Rolle“

Die Wahl auf Neuling Groß (32) sei gefallen, weil er „sehr intelligent spielt“, meinte Flick. Während Thomas Müller erneut nicht berücksichtigt wurde - weil er nach seiner Blessur noch nicht ganz bei Kräften sei -, stößt sein Münchener Teamkollege Jamal Musial zumindest ab kommenden Mittwoch zum DFB-Team und soll für das Duell mit Frankreich zur Verfügung stehen. Der deutsche Tross trifft sich am Montag in Wolfsburg zur Vorbereitung auf die beiden Testspiele.

Die Suche nach dem Gerüst soll beim anstehenden Länderspiel-Doppelpack jedenfalls weitergehen. Daran ändere auch die spürbare Kader-Rotation nichts. „Ich kann ja keine 20 Spieler jedes Mal spielen lassen“, betonte Flick: „Jeder weiß um seine Rolle.“ Es gehe darum, dass sich „acht, neun, im Bestfall elf Spieler einspielen. Da werden wir drauf schauen.“