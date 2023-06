Völler gibt Flick Job-Garantie - Verständnis für Fan-Pfiffe

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat die mancherorts aufkeimend Debatte um Hansi Flick erstickt und dem Bundestrainer eine Job-Garantie gegeben. Auf die Frage, ob Flick bleibe, antwortete Völler am Mittwochmorgen bei Hit Radio FFH: „Ja, natürlich“. Flick sei „ein absoluter Top-Trainer, der alles dafür tut, dass wir in den nächsten Spielen die Begeisterung zurückholen nach Deutschland“. Das 3:3 der Fußball-Nationalmannschaft am vergangenen Montag in Bremen gegen die Ukraine war die zehnte sieglose Partie aus den vergangenen 14 Länderspielen unter Flick.

Die aufkommende Kritik am Bundestrainer gehöre „ein bisschen zu unserem Geschäft“, sagte der 63 Jahre alte Völler: „Das muss man ernst nehmen, klar, aber man darf es auch nicht überbewerten. Das ist auch aus einer gewissen Enttäuschung heraus.“ Flick trage noch „die Hypothek“ vom Vorrunden-Aus bei der WM Ende 2022 in Katar auf den Schultern. Er haben aber zuvor und auch schon beim FC Bayern gezeigt, „welch toller Trainer er ist. Er macht sich jeden Tag Gedanken, wie wir ein paar Dinge verbessern können, und das werden wir auch“.

Verständnis zeigte Völler für die angespannte Stimmung unter den Zuschauern während des Remis gegen die Ukraine. „Die Fans haben zu Recht gepfiffen“, meinte er in der Bild und bezeichnete die Auftritt der DFB-Auswahl in manchen Phasen als „pomadig“. Flicks Mannschaft spielt am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau gegen Polen. Am folgenden Dienstag geht es in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.