„Es kotzt mich an“: Flick wird wegen DFB-Krise deutlich

Ein schmeichelhaftes Remis gegen die Ukraine (3:3), Pleiten gegen Polen (0:1) und Kolumbien (0:2), zu viele missglückte Experimente: Die drei Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft zum Saisonabschluss im Juni hatten die DFB-Krise weiter verschärft. Mit etwas Abstand hat sich nun der in der Kritik stehende Bundestrainer Hansi Flick über den Zustand der DFB-Elf geäußert – und gleichzeitig Verständnis eingefordert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flick: DFB-Team gegen Kolumbien „bei Gegenwind zusammengebrochen“

„Jede Kritik ist zulässig und berechtigt“, sagte Flick im Interview mit dem Kicker. „In der Nachbetrachtung der Spiele ist für uns aber auch wichtig, dass wir das erste Halbjahr zur Testphase erklärt haben.“ So setzte der Coach in den Partien unter anderem auf eine Dreierkette, die allerdings in keiner der drei Partien zuverlässig funktionierte. „Da wir die Testphase und unsere Experimente klar kommuniziert hatten, hätte ich mir gewünscht, dass das in der Beurteilung auch Berücksichtigung findet“, zeigte sich Flick enttäuscht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nicht nur die Kritik, auch die Auftritte der eigenen Mannschaft enttäuschten den DFB-Trainer – vor allem bei der Pleite gegen die Südamerikaner, bei der seine Elf nahezu chancenlos war. „Insbesondere gegen Kolumbien sind wir bei Gegenwind zusammengebrochen. So wollen wir eine deutsche Mannschaft nicht sehen“, monierte Flick. Mit Blick auf die Heim-EM im kommenden Jahr wurde er noch viel deutlicher.

Hansi Flick hat „keinen Bock mehr darauf, Spiele zu verlieren“

Der einstige Triple-Gewinner mit dem FC Bayern hat das Verlieren satt. „Es geht darum, wieder ein Selbstverständnis zu entwickeln. Ich habe keinen Bock mehr darauf, Spiele zu verlieren, es kotzt mich an“, wetterte der Trainer, der in den kommenden Partien den Turnaround schaffen will. „Ich will gewinnen. Wir müssen wieder ausstrahlen: Wir sind Deutschland, die anderen sollen erstmal herkommen. Und sie sollen merken, dass es schwer wird gegen uns. Das muss wieder rein.“

Gleichzeitig kündigte Flick für die Härtetests gegen Japan am 9. September in Wolfsburg und Frankreich am 12. September in Dortmund die Rückkehr zur Viererkette an. Der Bundestrainer wolle nun das „Kernteam“ finden. Offen ist, ob Bayern-Profi Joshua Kimmich dabei wieder als Rechtsverteidiger auflaufen könnte. Auf dem 65. Internationalen Trainer-Kongress des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer in Bremen betonte Flick am Montag, dass der 28-Jährige „weiterhin eine Option“ auf dieser Position sei.