Kane nimmt Saisonvorbereitung bei Tottenham auf

Stürmerstar Harry Kane ist am Mittwoch wie erwartet in die Saisonvorbereitung bei Tottenham Hotspur eingestiegen. Der 29-Jährige, der als absoluter Wunschstürmer des FC Bayern gilt, war auf Twitter in einem Video zu sehen, in dem er neben anderen Profis ein Gebäude auf dem Vereinsgelände betritt und dabei die anwesenden Mitarbeiter per Handschlag begrüßt.

Vor zwei Jahren war der Kapitän der englischen Nationalmannschaft aufgrund des damaligen Interesses von Manchester City zunächst nicht zum Saisonauftakt bei den Spurs erschienen. Der Vorgang wurde damals von einigen Medien als Streik ausgelegt, um einen möglichen Wechsel zu erzwingen. Dies hatte Kane damals aber in einer Stellungnahme energisch dementiert.

FC Bayern: Transferpoker um Harry Kane

Kane soll beim Rekordmeister die dringend benötigte Verstärkung auf der Mittelstürmer-Position werden. Zuletzt sollen die Münchner in einem zweiten Anlauf 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für die Dienste des Torjägersgeboten haben, was Tottenham mit Eigentümer Daniel Levy an der Spitze aber nicht zum Einlenken bewog. Kane und die Bayern sollen sich dem Vernehmen nach einig sein. Berichten zufolge müsste München mindestens 100 Millionen Euro zahlen, damit Levy einem Deal zustimmt. Zuletzt hieß es, dass auch Paris Saint-Germain in den Transferpoker eingestiegen sei.