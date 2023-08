Kane-Viererpack bei Spurs-Testspiel - Tottenham-Fans buhlen um Verbleib

Mit einer Gala-Vorstellung inklusive Viererpack hat der vom FC Bayern München umworbene Harry Kane seinen Klub Tottenham Hotspur im vorletzten Testspiel vor dem Saisonstart gegen den ukrainischen Meister Schachtar Donezk am Sonntag zu einem 5:1 (1:1)-Sieg geschossen. Nach seinem vierten Treffer zum 4:1 wurde der Top-Stürmer, der wie gewohnt auch die Kapitänsbinde trug, schließlich ausgewechselt (80.) und holte sich den Applaus der Fans ab, die während des Spiels versuchten, ihr Idol von einem Verbleib zu überzeugen. Den fünften Spurs-Treffer erzielte Dane Scarlett, der für Kane ins Spiel kam. Für die Gäste traf Kevin Kelsy.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Transferpoker zwischen den Münchnern und den Spurs um den englischen Nationalstürmer läuft eine Woche vor dem Saisonstart in England weiter. Medienberichten zufolge wurde die Entscheidung zuletzt erneut vertagt, nachdem der FC Bayern die Spurs am Freitag aufgefordert haben soll, ein letztes Angebot über knapp 100 Millionen Euro für den Angreifer am Freitag vor Mitternacht zu akzeptieren. Wie sehr sich die Spurs-Fans einen Verbleib ihres Rekordtorjägers wünschen, brachten sie in der 58. Minute zum Ausdruck. Im mit knapp 57.000 Zuschauern gefüllten Tottenham Hotspur Stadium hallte es von den Rängen: „Harry Kane, wir wollen, dass du bleibst.“

Für den deutschen Meister steht am kommenden Samstag beim Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig der Pflichtspielauftakt an. Die Bundesliga-Saison eröffnet der Rekordmeister am 18. August mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Für die Spurs startet die Premier League am kommenden Sonntag beim FC Brentford - ob Kane dann immer noch im Aufgebot der Londoner steht, oder bereits Spieler des FC Bayern ist, bleibt abzuwarten.