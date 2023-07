Bei Tottenham-Pleite: Bayern-Kandidat Kane läuft als Kapitän auf

Trotz der nachhaltigen Spekulationen um einen Wechsel zum FC Bayern München hat Stürmer-Star Harry Kane beim ersten Vorbereitungsspiel von Tottenham Hotspur in der Startelf gestanden. Im australischen Perth verloren die Spurs das London-Derby gegen West Ham United am Dienstag mit 2:3 (0:2). Kane lief im ersten Durchgang als Kapitän auf, konnte dem Spiel jedoch nicht seinen Stempel aufdrücken. Beim Stand von 0:2 tauschte Trainer Ange Postecoglou zur Halbzeit sein komplettes Team aus, auch Kane musste vom Platz. Danny Ings (18.), Divin Mubamba (23.) und Gianluca Scamacca (78.) trafen für West Ham. Die eingewechselten Giovani Lo Celso (69.) und Destiny Udogie (72.) hatten für die „Spurs“ zwischenzeitlich ausgeglichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der Partie in Australien geht es für Kane und Co. nun weiter nach Thailand, wo der 29 Jahre alte Angreifer mit seinem Team am 23. Juli auf Premier-League-Absteiger Leicester City trifft. Zum Abschluss der Reise steht am 26. Juli in Singapur ein Spiel gegen das einheimische Profiteam Lion City Sailors auf dem Programm. Es folgt am 8. August ein letzter Härtetest gegen den FC Barcelona, ehe die Spurs am 13. August mit einem Auswärtsspiel beim FC Brentford in die neue Liga-Phase starten.

Kane ist bei Bayern seit Wochen der Wunschkandidat für die Mittelstürmerposition, die seit dem Weggang von Robert Lewandowski im Vorjahr nicht mehr optimal besetzt ist. Der Stürmer, dessen Vertrag bei den Londonern am Ende der kommenden Saison ausläuft, hatte am vergangenen Mittwoch das Training bei Tottenham aufgenommen. Für einen etwaigen Kane-Transfer steht eine Mega-Ablöse im Raum. 80 Millionen Euro plus Boni waren Tottenham zuletzt offenbar nicht genug. Möglicherweise könnte der 29 Jahre alte Kapitän der englischen Nationalmannschaft zum ersten 100-Millionen-Star in der Münchner Klub-Historie werden.