In diese Fußstapfen tritt Kane beim FC Bayern

Am vergangenen Samstag war es soweit: Nach monatelangen Verhandlungen hat der FC Bayern den Wechsel von Harry Kane offiziell und den Top-Torjäger zum neuen Bundesliga-Rekordeinkauf gemacht. Im Poker um den englischen Nationalmannschaftskapitän bissen sich die Münchener an Spurs-Boss Daniel Levy beinahe die Zähne aus, letztlich einigte man sich auf eine Ablöse, die über 100 Millionen Euro betragen soll und durch mögliche Bonuszahlungen weiter ansteigen kann. Damit hat der deutsche Rekordmeister einen Jahr nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona einen Top-Stürmer verpflichtet, der an diesem Freitag (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN) zum Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen sein Startelf-Debüt für die Münchener gibt. An der Säbener Straße tritt Kane in große Fußstapfen.

Denn: Wer über den besten Stürmer in der Geschichte des FC Bayern nachdenkt, wird beispielsweise auch immer Gerd Müller im Kopf haben. Seinen Ruf als „Bomber der Nation“ erarbeitete sich der im August 2021 verstorbene Fan-Liebling in seinen über 15 Jahren beim deutschen Rekordmeister. Von seinem Debüt im Oktober 1964 (11:2 beim Freiburger FC) bis zu seinem letzten Spiel für die Münchener im Februar 1979 gegen Borussia Dortmund (4:0) stand Müller in 611 Partien für den FCB auf dem Platz. Er erzielte 568 Treffer im Bayern-Trikot – und ist damit Rekordtorschütze des Vereins. Doch neben Müller und Lewandowski gab es in der jüngeren Vergangenheit noch weitere Stürmer, die beim FCB ihre Treffsicherheit bewiesen. Ein Überblick.

Carsten Jancker (1996 - 2002 beim FC Bayern)

Sechs Jahre trug Carsten Jancker das Trikot der Münchner. 770.000 Euro hatte der FCB für den Stürmer im Jahr 1996 an Rapid Wien gezahlt und verkaufte ihn später mit Gewinn, als Jancker für 2,5 Mio. Euro zu Udinese Calcio weiterzog. In den sechs Spielzeiten in München holte der 33-malige deutsche Nationalspieler vier deutsche Meisterschaften, zweimal den DFB-Pokal, viermal den Ligapokal sowie je einmal den Weltpokal und die Champions League. Mit 79 Toren und 38 Vorlagen in 225 Spielen hatte Jancker entscheidenden Anteil an den Erfolgen.

Giovane Elber (1997 - 2003)

Sowohl mit Blick auf seine individuellen Statistiken als auch auf die gewonnenen Titel war der ein Jahr nach Jancker verpflichtete Giovane Elber noch erfolgreicher. Der Brasilianer, der zuvor beim VfB Stuttgart spielte und für 6,5 Mio. Euro nach München transferiert worden war, holte mit dem FCB einen DFB-Pokalsieg mehr als sein Teamkollege und überzeugte als Vollstrecker. 139-mal knipste Elber für die Bayern und glänzte zudem 57-mal als Vorbereiter. Er absolvierte 266 Spiele für den FCB. 2003 wechselte der 15-malige brasilianische Nationalspieler nach Frankreich zu Olympique Lyon (4,2 Mio. Euro Ablöse).

Roque Santa Cruz (1999 - 2007)

Acht Jahre lang schnürte Roque Santa Cruz die Schuhe für den FC Bayern. Der Paraguayer kam 1999 aus seinem Heimatland von Olimpia Asunción (fünf Mio. Euro) und gewann zahlreiche Titel an der Säbener Straße: fünf deutsche Meisterschaften, vier DFB-Pokalsiege und die Champions-League 2001. Insgesamt 238 Spiele bestritt er für den FCB, war dabei 51-mal selbst erfolgreich und legte 21 weitere Treffer vor. Bemerkenswert: Der 112-malige Nationalspieler Paraguays spielt im Alter von 41 Jahren immer noch Profifußball. Beim Klub Libertad Asunción in Paraguay steht er noch bis Ende des Jahres unter Vertrag.

Claudio Pizarro (2001 - 2007, 2012 - 2015)

Als einziger Stürmer dieser Liste zog es Claudio Pizarro gleich zweimal zum Rekordmeister – jeweils von Werder Bremen. 2001 zahlten die Münchener über 7,5 Mio. Euro für den Peruaner, bei seinem zweiten Wirken kam er ablösefrei von der Weser. Mit sechs deutschen Meisterschaften, fünf DFB-Pokalsiegen sowie einem Champions-League- und zwei Klub-WM-Titeln erlebte Pizarro eine sehr erfolgreiche Zeit beim FCB. 2015, nach zusammengerechnet neun Jahren, verließ er den Klub. In 327 Spielen erzielte er 125 Tore, hinzu kamen 53 Vorlagen. Mittlerweile ist der Ex-Torjäger als Klubrepräsentant des FC Bayern tätig.

Roy Makaay (2003 - 2007)

In Sachen Ablösesumme muss sich Roy Makaay vor seinen Vorgängern nicht verstecken - im Gegenteil. Knapp 20 Millionen Euro überwiesen die Münchener 2003 an Deportivo La Coruna. Vier Jahre und 183 Spiele (103 Tore, 35 Vorlagen) später verabschiedete sich Makaay in Richtung Heimat zu Feyenoord Rotterdam und brachte dem FCB immerhin noch fünf Millionen Euro ein. Zwar konnte der Niederländer nie die Champions League gewinnen, jeweils zwei Meisterschaften, DFB-Pokal- und Ligapokal-Siege können sich dennoch sehen lassen.

Luca Toni (2007 - 2010)

Als amtierender Weltmeister kam Luca Toni 2007 für elf Millionen Euro von der AC Florenz an die Isar, gleich in seiner ersten Saison für die Bayern sicherte sich der Italiener mit 24 Treffern die Bundesliga-Torjägerkanone und das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Nach einer titellosen Saison lief es in seiner dritten und letzten Spielzeit wieder besser – am Ende gelang erneut das Double. Beinahe hätte sich der 47-malige italienische Nationalspieler gar mit dem Triple verabschiedet, im Champions-League-Finale 2010 war Inter Mailand allerdings eine Nummer zu groß. 58 Treffer in 89 Pflichtspielen sprechen für den Torriecher von Toni, der seine Treffer mit dem berühmten „Ohrschrauber“ bejubelte.

Miroslav Klose (2007 - 2011)

Gemeinsam mit Toni scheiterte auch Sturm-Kollege Miroslav Klose seinerzeit haarscharf am Triple mit den Münchenern. Ansonsten konnte Deutschlands Fußballer des Jahres 2006 jeden Titel mit dem FCB gewinnen und auch seine persönlichen Statistiken lesen sich gut: 53 Tore und 27 Vorlagen waren es in 150 Spielen. 2007 war der aktuelle WM-Rekordtorschütze (16 Treffer) für 15 Millionen Euro von Werder Bremen gekommen.

Mario Gomez (2009 - 2013)

30 Millionen Euro zahlte Bayern im Sommer 2009 für Mario Gomez an den VfB Stuttgart. Vier Jahre später - nach dem Triple-Sieg 2013 - erhielten die Münchener immerhin noch 15 Millionen Euro von der AC Florenz für den 78-maligen deutschen Nationalspieler. In 174 Spielen im FCB-Trikot erzielte Gomez 113 Tore und bereitete 26 Treffer vor. Mit 28 Toren gewann er 2011 die Torjägerkanone der Bundesliga.

Mario Mandzukic (2012 - 2014)

Mario Mandzukic war zwar verhältnismäßig kurz für den FC Bayern aktiv, seine Erfolge mit den Münchenern lesen sich dennoch beeindruckend. Als essenzieller Bestandteil wurde er 2013 Champions-League-Sieger unter Trainer Jupp Heynckes und holte insgesamt sieben weitere Titel. In „nur“ 88 Pflichtspielen gelangen dem 1,90-Meter-Hünen insgesamt 48 Treffer und 14 Assists. Gekommen war er für 13 Millionen Euro aus Wolfsburg. Mit neun Millionen Euro Profit verkauften die Verantwortlichen ihn 2014 schließlich an Atlético Madrid.

Robert Lewandowski (2014 - 2022)

Robert Lewandowski kratzte mit fast unglaublichen Quoten an den Erfolgen von Gerd Müller. Mit seinen 344 Toren und 72 Vorlagen in 375 Spielen sicherte der Pole dem Klub von 2014 bis 2022 jeden erdenklichen Titel. Zwar holte er Müller nicht als Bayerns Rekordtorschützen ein, doch Lewandowski knackte 2021 die legendäre 40-Tore-Marke, die Müller einst aufgestellt hatte – und stellte mit 41(!) Toren in einer Bundesliga-Saison den neuen Bestwert auf. „Die Bedeutung dieses Rekords für mein späteres Leben kann ich noch nicht einschätzen. Schon der Moment mit 40 Treffern war etwas Besonderes. Es war für mich bisher einfach unvorstellbar gewesen, dass ich diese Marke erreichen könnte“, schwärmte der heute 34-Jährige seinerzeit. Im Sommer 2022 verließ er München für 45 Mio. Euro in Richtung des FC Barcelona. Mit einem Jahr Verspätung tritt nun Kane als Superstar und „echter“ Neuner in Lewandowskis Fußstapfen.