Bericht: Geheime Bayern-Verhandlungen in London wegen Kane

Harry Kane und sein möglicher Wechsel zum FC Bayern München: Die scheinbar unendliche Geschichte ist nach Informationen der Bild um ein weiteres Kapitel reicher. So soll es am Donnerstag zu einem geheimen Treffen zwischen einer hochrangigen Delegation des FC Bayern und Tottenham-Präsident Daniel Levy gekommen sein – wegen eines Kane-Transfers zum FCB.

Die Delegation soll laut des Berichts zwar noch keinen Durchbruch in den Verhandlungen mit Levy erreicht haben, doch die Bayern seien weiterhin optimistisch, den Millionen-Deal noch in diesem Sommer perfekt machen zu können. Auch die britische Boulevardzeitung Sun berichtete am Donnerstag von dem Geheimtreffen, mit dem Tottenham-Boss, der seinen Kapitän und Superstar wohl nicht ziehen lassen will.

FC Bayern muss für Kane-Transfer wohl über 100 Millionen Euro zahlen

Wenn der FC Bayern den zweitbesten Torschützen den Premier-League-Geschichte verpflichten und Levy zufriedenstellen will, muss der Rekordmeister laut Medienberichten tief in die Tasche greifen und ein Angebot jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze abgeben. Zuletzt sollen die Münchner für den 29 Jahre alten Kane in einem zweiten Anlauf 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen geboten haben, nachdem sie mit einem ersten Angebot von 70 Millionen Euro abgeblitzt waren.

Kane (29) ist seit Wochen der Wunschkandidat für die Mittelstürmer-Position, die seit dem Weggang von Robert Lewandowski im Vorjahr nicht mehr optimal besetzt ist. Der englische Nationalspieler sei sich mit den Münchnern nach einem Treffen mit Trainer Thomas Tuchel bereits einig, hieß es zuletzt. Nur die Verhandlungen über die Ablöse stellen noch ein Problem dar.

Harry Kane will offenbar nur zum FC Bayern wechseln

Kane, dessen Vertrag bei den Londonern am Ende der kommenden Saison ausläuft, hatte am vergangenen Mittwoch das Training bei Tottenham aufgenommen und dürfte nach den zunächst gescheiterten Geheimverhandlungen ab Freitag auch mit auf die fast zweiwöchige Pazifik-Tour des Premier-League-Klubs reisen.

Dass den Bayern währenddessen ein anderer Verein bei Kane dazwischenfunkt, dürfte ausgeschlossen sein. Kane soll zuletzt über seine Berater dem französischen Serienmeister Paris Saint-Germain, der ebenfalls in den Transferpoker eingestiegen war, abgesagt haben. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft soll bei einem Auslands-Engagement nur für die Bayern spielen wollen.