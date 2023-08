Kane erlebt bitteres Debüt beim FC Bayern

Harry Kane hat ein bitteres Debüt für den FC Bayern München erlebt. Der erst in der vorangegangenen Nacht für über 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur verpflichtete Kapitän der englischen Nationalmannschaft wurde am Samstagabend im DFL-Supercup gegen RB Leipzig in der 64. Minute und beim Stand von 0:2 für Mathys Tel eingewechselt. Mit der Nummer „9″ auf dem Rücken erhielt der Torjäger noch letzte Anweisungen von Trainer Thomas Tuchel, dann betrat er unter dem Jubel der Fans erstmals in einem Pflichtspiel den Rasen der Allianz Arena. Bitter: Kurz nach Kanes Einwechslung verwandelte Dani Olmo einen Handelfmeter und brachte Leipzig mit seinem dritten Tor des Abends 3:0 in Führung (68.) - es war auch der Endstand.

Statt einer Trophäe in den Händen zu halten, stand Kane nach dem Abpfiff mit fragenden Blick auf dem Feld. Dabei hatte der Abend für ihn und seinen Klub. So hoffnungsvoll begonnen. Schon vor dem Anpfiff hatte Kane das Grün mit seinen neuen Teamkollegen inspiziert und ins Publikum gewinkt. Die Anhänger sangen: „Harry‘s on fire“. Angesichts des Rückstands war Kane sofort gefordert und dürfte sich seinen Einstand wahrscheinlich etwas entspannter vorgestellt haben. Auch Tuchel hatte nach den Strapazen rund um den Wechsel wohl eher mit einem etwas kürzeren Einsatz seines neuen Top-Stars geplant. Am Ende waren alle Gedankenspiele unerheblich. Bayern kassierte eine deutliche Pleite. Kane blieb noch ohne Wirkung.

Die Münchner hatten sich monatelang um eine Verpflichtung des Angreifers bemüht, waren mit ihren Offerten zunächst allerdings gescheitert. Obwohl Kane dem deutschen Rekordmeister wohl früh seine Zusage für einen Transfer gegeben hatte, verweigerte Tottenham-Boss Daniel Levy der Klubikone die Freigabe. Erst die letzte Offerte in einer Größenordnung, die es in der Geschichte der Bundesliga zuvor nicht gegeben hatte, überzeugte die Spurs dann doch. Bei den Bayern unterschrieb Kane einen Vertrag bis 2027 und soll jährlich rund 25 Millionen Euro verdienen.

„Ich hatte das Gefühl, dass es der richtige Schritt in meiner Karriere ist, mich selbst nochmal zu pushen und auf dem höchsten Level zu beweisen“, sagte der 30-Jährige nach dem Wechsel: „Wenn man an den FC Bayern denkt, denkt man immer an eines der Top-Teams weltweit.“ Seinen ersten Einsatz in der Startelf des FCB dürfte der Superstar am kommenden Samstag erleben. Dann eröffnen die Bayern die neue Bundesliga-Saison mit ihrem Gastspiel bei Werder Bremen.