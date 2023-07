Bericht: Kane trifft erste Transfer-Entscheidung

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Bayern München: Harry Kane hat nach Informationen der Bild einen möglichen Stolperstein für einen Transfer selbst aus dem Weg geräumt. Dem Bericht zufolge habe der Stürmerstar von Premier-League-Klub Tottenham Hotspur eine Offerte von Bayern-Nebenbuhler Paris Saint-Germain abgelehnt. Kane wolle sich bei einem Wechsel in diesem Sommer ausschließlich dem deutschen Rekordmeister anschließen, heißt es.

PSG-Angebot an Bayern-Wunschspieler Kane wohl ohne Aussicht auf Erfolg

PSG hatte sich erst kürzlich im Bayern-Rennen um den Kapitän der Nordlondoner und der englischen Nationalmannschaft eingeklinkt. Das berichtete das französische Onlineportal PSG Community. Demnach bemühe sich der französische Meister Paris Saint-Germain seit einigen Tagen um eine Kane-Verpflichtung. Auch soll es bereits Verhandlungen zwischen PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi und der Kane-Seite gegeben haben. Dazu passt: Auch RMC Sport aus Frankreich berichtete am Mittwoch vom PSG-Interesse an Kane und einem Treffen, das in dieser Woche stattfinden soll.

Ein Treffen, das wohl keinen Erfolg haben wird, glaubt man dem Bericht der Bild. So seien die Bayern mit Kane und dessen Bruder und Berater Charlie einig. Zudem habe Kane selbst seine Zusage gegeben.

Wechsel zum FC Bayern zieht sich: Harry Kane absolviert Trainingsauftakt bei Tottenham

Fraglich ist dagegen nur noch, ob Tottenham seinen Torjäger – immerhin zweitbester Torschütze der Premier-League-Geschichte – überhaupt ziehen lässt. Ein erstes Angebot der Bayern in Höhe von umgerechnet 70 Millionen Euro sollen die Spurs bereits abgelehnt haben. Ein zweites Angebot über 80 Millionen Euro soll Tottenham-Boss Daniel Levy vorliegen. Dieses soll ihm laut eines Berichts der britischen Zeitung Daily Mail aber ebenfalls nicht ausgereicht haben. Berichten zufolge müsste der deutsche Rekordmeister mindestens 100 Millionen Euro zahlen, damit Levy einlenkt.

Und was macht Kane in der Zwischenzeit? Der 29-Jährige trainiert bei seinem aktuellen Klub Tottenham, als gäbe es die Gerüchte um seine Person gar nicht. Am Mittwoch erschien Kane pünktlich zum Auftakttraining der Spurs.