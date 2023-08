Kane bereits in München: Transfer-Meldung wohl nur noch Frage der Zeit

Erst gab es plötzlich wieder Probleme mit der Ablöse, die den Abflug verzögerten – dann steckte sein Auto auf dem Weg zum Flughafen in London auch noch im Stau. Komplikationsfrei ist der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern München, der am Vortag noch auf der Kippe zu sein schien, auch am Freitag nicht abgelaufen. Doch am Abend deutete sich Vollzug beim potenziell bislang teuersten Bundesliga-Einkauf der Geschichte an: Nach der verspäteten Landung in Oberpfaffenhofen bei München absolvierte der Stürmer-Superstar von Tottenham Hotspur laut Medienberichten den Medizincheck.

Harry Kane in München gelandet Am Freitag unterzog er sich in München der obligatorischen medizinischen Untersuchung vor Vertragsunterzeichnung. © Quelle: Reuters

Aus Berichten und aus im Internet kursierenden Videoaufnahmen ging hervor, dass Kane am Freitagabend zunächst zum Krankenhaus Barmherzige Brüder gebracht wurde, um den ersten Teil des Medizinchecks zu absolvieren. Später ging es dann offenbar weiter zum Vereinsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße, wo demnach der zweite Teil der Untersuchungen folgen sollte. Üblicherweise entstehen in diesem Prozess auch Fotos und Videos für die Pressemitteilung des Klubs.

Transfer-Meldung des FC Bayern steht aus

Die offizielle Transfer-Meldung des FC Bayern scheint damit nur noch eine Frage der Zeit – bis kurz vor Mitternacht am Freitag lag diese aber noch nicht vor. Damit blieb zunächst auch unklar, ob Kane den Check bereits abgeschlossen hatte – und wenn ja, mit welchem Ergebnis.

Schon jetzt ist die Personalie Kane aber eine, die in München große mediale Aufmerksamkeit mit sich bringt. Die Landung des Engländers um 19.07 Uhr mit einer Privatmaschine verfolgten zahlreiche Journalisten und Fans vor Ort. Per Live-Tracking waren laut der Flugdaten des Anbieters „Flightradar 24″ zeitweise fast 69.000 Personen online dabei, es war damit die weltweit am meisten verfolgte Route an diesem Tag. Vor allem kurz vor der Landung stiegen die Zahlen deutlich an. Nach dem anderthalbstündigen Flug düste der wahrscheinliche neue Bundesliga-Superstar in einem roten Auto davon und wurde direkt zum Krankenhaus chauffiert.

Zuvor hatte sich die für Freitagvormittag erwartete Ankunft Kanes in München um mehrere Stunden verzögert. Grund war laut Medien, dass die Spurs bei dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Transfer in Detailfragen nochmals nachverhandeln wollten. Über 200 Millionen Euro aus Ablöse (um 115 Millionen Euro) und Vierjahresvertrag für Kane werden im Gesamtvolumen bewegt.

Tuchel spricht bereits über Kane-Verpflichtung

Als Trainer Thomas Tuchel zur Mittagszeit noch ungeduldig auf die Ankunft des neuen Super-Neuners aus London wartete, hatte sein Leipziger Supercup-Kontrahent Marco Rose den Weltstar schon mal herzlich willkommen geheißen. „Toller Spieler, der genau weiß, wo das Tor steht. Die Bundesliga kann sich auf einen Weltklassespieler freuen. Wenn es so weit ist, kann man Bayern dazu nur gratulieren“, sagte RB-Coach Rose mitten im Countdown zur Saison-Ouvertüre zwischen Meister Bayern und DFB-Pokalsieger RB Leipzig am Samstag (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) in der Allianz Arena.

Ob Kane dann schon spielen kann? Tuchel nannte das bei der FCB-Pressekonferenz am Mittag als eine mögliche Option. „Wenn er spielt, werden wir versuchen, ihn gut zu verteidigen“, kündigte Leipzig-Coach Marco Rose schon einmal prophylaktisch an. Die 75.000 Zuschauer in der Allianz Arena und Millionen TV-Fans würde ein Supercup-Upgrade durch Kane erfreuen.