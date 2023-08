Harry Kane spricht über das Werder-Spiel und den Traum vom Ballon d‘Or

Die Bundesliga-Karriere von Harry Kane wird am Freitagabend mit einem Auswärtsspiel beginnen. Zum Auftakt der Bundesliga trifft der neue Superstar des FC Bayern mit seinen Teamkollegen im Weserstadion auf Werder Bremen (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN). „Ich freue mich, dass die Saison jetzt losgeht. Jedes Mal ist das erste Spiel einer neuen Saison mit das aufregendste des Jahres, weil wir alle zeigen wollen, was wir können“, sagte der 30-Jährige in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview mit dem britischen TV-Sender Sky Sports.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist anzunehmen, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft nach seinem Kurzeinsatz im DFL-Supercup gegen RB Leipzig (0:3) gegen den SVW von FCB-Trainer Thomas Tuchel in die Startelf beordert wird. Tuchel hatte dem Briten eine Stammplatzgarantie gegeben. „Wir wollen mit einem guten Ergebnis in die Saison starten“, sagte Kane mit Blick auf den Trip an die Weser. „Ein Auswärtsspiel zum Start ist schwierig aber wir wissen, dass wir gewinnen können. Wir wollen uns für den Rest des Monats Selbstvertrauen holen.“

Dies ist auch bitter nötig, denn nach der klaren Supercup-Niederlage und dem bestenfalls holprigen Saisonfinale ist die altbekannte Selbstverständlichkeit beim FC Bayern unter Trainer Tuchel noch nicht zurückgekehrt. Kane selbst möchte nach seinem 100-Millionen-Euro-Wechsel von Tottenham Hotspur seinen Teil dazu beitragen, dass sich dies rasch wieder ändert: „Ich will Bayern München und den Fans das zeigen, was ich meine ganze Karriere über gemacht habe und versuchen, das Spiel zu gewinnen.“ Die Chancen stehen günstig, denn Werder Bremen wartet gegen die Münchner seit unglaublichen 31 Spielen auf einen Sieg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Harry Kane: Titel nicht alleiniger Grund für Bayern-Wechsel

Kane denkt so kurz nach seinem Wechsel natürlich auch über das Bremen-Spiel hinaus. Sein Ziel ist klar: So viele Titel wie möglich holen - und viele Tore schießen. Dafür ließ er sein gewohntes Umfeld hinter sich, die Premier League und seinen langjährigen Klub Tottenham. „Die Leute sprechen über die Trophäen als Grund, warum ich hierher gekommen bin. Letztendlich ging es aber darum, mich zu verbessern, einen neuen Druck zu verspüren, jedes Jahr Titel zu gewinnen und in der Champions League weit zu kommen. Ich will mich bis an dieses Limit pushen“, sagte Kane, der auch auf die ganz großen individuellen Auszeichnungen schielt, etwa die Auszeichnung als weltbester Spieler, die mit Robert Lewandowski einer seiner Vorgänger beim FCB einheimsen konnte.

„Wenn man Spiele gewinnt und Titel holt oder die Champions League gewinnt und ich der Spieler in vorderster Reihe bin, bedeutet das, dass ich wahrscheinlich Tore schießen werde. Das erlaubt einem vielleicht, auch individuelle Preise zu gewinnen. Aber das folgt nur aus dem, was man als Team erreicht“, so Kane, der in der Premier League die starke Quote von 213 Toren in 320 Einsätzen vorweisen kann, für die Spurs insgesamt sogar 280 Treffer erzielte. „Wenn man sich zum Beispiel den Ballon d‘Or anschaut, dann muss man Vereinstitel holen, um das zu erreichen. Wenn ich Tore schieße und wir Titel holen, dann wird sich diese Frage vielleicht stellen. Aber darauf liegt nicht mein Fokus.“