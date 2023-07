Bericht: PSG macht Bayern im Kane-Poker das Leben schwer

Der Transfer-Poker um Harry Kane geht laut übereinstimmenden Medienberichten in die heiße Phase: Sowohl hierzulande als auch in England heißt es, dass die Bayern-Bosse um Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Kaderplaner Marco Neppe am Freitag nach London fliegen. Dort soll es zum erneuten Treffen mit Tottenham-Boss Daniel Levy kommen. Das Gesprächsthema ist klar: Der vom FCB angestrebte Wechsel des Spurs-Superstars Kane. Laut einem Bericht der englischen Zeitung Guardian haben die Bayern aber immer noch einen Transfer-Konkurrenten: Paris Saint-Germain.

Konkurrenz für FC Bayern: PSG will wohl jedes Kane-Angebot überbieten

So habe sich PSG keineswegs aus den Kane-Verhandlungen zurückgezogen und erschwere den Bayern, die am Freitag ihr drittes Angebot für den Stürmer präsentieren wollen, einen möglichen Deal. Es heißt, dass der Ligue-1-Klub dazu gewillt ist, jede Offerte für Kane zu überbieten – und damit auch die 100 Millionen Euro, die der FCB nach zwei zuvor abgelehnten Angeboten für den englischen Nationalspieler zahlen will.

Das PSG-Angebot ist deshalb so kurios, weil Kane laut übereinstimmenden Medienberichten überhaupt nicht zu den Franzosen wechseln möchte und alle Avancen abgewehrt hat. Bis zuletzt hieß es immer, dass sich der 29-Jährige nur dem FCB anschließen wolle – auch wegen eines persönlichen Gesprächs mit Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

PSG treibt Bayern-Ablöse für Kane wohl mächtig in die Höhe

Der Vorstoß der Pariser, so spekuliert die Zeitung, spiele Tottenham-Boss Levy voll in die Karten, weil er so darlegen könne, dass es einen Markt für Kane gebe. Auch deshalb könnte er von den Bayern jetzt noch mehr Ablöse fordern.

Der Transfer von Harry Kane scheint für den FC Bayern das Hauptziel in der Vorbereitung zu sein. Immer wieder meldeten sich zuletzt FCB-Verantwortliche zu Wort. Nach den optimistischen Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß vor knapp zwei Wochen („… dann kriegen wir ihn“) sprach am Dienstag auch Präsident Herbert Hainer über Kane. Laut Hainer ist Kane „definitiv ein hochattraktiver Spieler, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Torschützenkönig“, zählte der Bayern-Boss auf. Anhand dieser Parameter würde der Angreifer „sowohl uns als auch der Bundesliga guttun“, so Hainer weiter.

FC Bayern: Rentenvertrag für Harry Kane?

Zuletzt hatte die Bild berichtet, dass der deutsche Rekordmeister seinen Wunschstürmer mit einer Vertragslaufzeit von mindestens vier Jahren und einer großzügigen Vergütung lockt.