Doppel-Torschütze Kane schwärmt nach Traumstart: „Ich liebe diese Chemie“

Harry Kane schlägt in der Bundesliga ein, wie eine Bombe. Nach Tor und Vorlage gegen Bremen war der Engländer auch bei seinem Heimdebüt in der Liga am Sonntag in Torlaune: Mit zwei Treffern ebnete er den 3:1-Sieg des FC Bayern gegen den FC Augsburg. Und nach der Partie zeigte er sich überglücklich: „Ein wirklich guter Sieg. Unser erstes Ligaspiel in unserem Stadion. Wir wollten sicherstellen, dass wir heute die drei Punkte holen“, sagte Kane bei DAZN. „Ich finde, wir hatten einige richtig gute Phasen in diesem Spiel.“

Zu Beginn mühte sich der Rekordmeister ein wenig mit dem Angstgegner – in den letzten beiden Saisons verlor man jeweils einmal gegen den FCA. Es brauchte letztlich ein Slapstick-Eigentor nach Einleitung von Leroy Sané, um den Bann zu brechen (32.). Und dann begann die Kane-Show: Erst verwandelte er einen Hand-Elfmeter (40.). Schließlich zeigte er seine Torjäger-Qualitäten aus dem Spiel heraus. Nach Vorlage von Alphonso Davies verwandelte er per Chip zum zwischenzeitlichen 3:0 (69.). „Phonzy hat ein großartiges Tempo, legt einen tollen Ball auf. Ich habe einfach versucht, ihn über den Keeper zu legen“, gab Kane Einblick in die Situation. „Ich konnte aus dem Augenwinkel sehen, dass er schnell herauskommt. Also hab ich quasi versucht, ein bisschen die Zehen zu benutzen um den Ball in die Luft zu spitzeln. Gott sei dank hat das gut geklappt.“

Kane: „Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben“

Auch wenn vielleicht noch nicht alles perfekt war, scheint Kane in der Mannschaft von Thomas Tuchel bereits bestens integriert. Das sieht auch der 30-Jährige so: „Jeden Tag lernen wir im Training, mit jedem Spiel, das wir spielen, lernen wir mehr übereinander. Wir haben fantastische Qualität in der Mannschaft. Man bereichert sich also natürlich gegenseitig“, schwärmte Kane. „Ich bin jetzt ein paar Wochen hier und liebe diese Chemie, die wir miteinander aufgebaut haben. Die wird mit jedem Spiel nur noch besser.“

Der Sieg war indes nicht der einzige Anlass zur Freude beim England-Kapitän. Am Montag wurde sein Sohn Henry geboren. Insgesamt erlebe er „verrückte Wochen“, sagte Kane auch vor diesem Hintergrund. „Aber alles positiv, alles großartige Sachen. Ich bin aufgeregt. Das wird mir ewig in Erinnerung bleiben.“