Von Premier League bis Nationalteam: Harry Kane in Zahlen

Der Wunsch-Stürmer des FC Bayern München ist da und bereichert künftig die Bundesliga. Am vergangenen Samstag wurde der Transfer von Harry Kane von Tottenham Hotspur nach München offiziell, zum Bundesliga-Start bei Werder Bremen an diesem Freitag (20.30 Uhr, Sat.1 und DAZN) steht der Engländer erstmals in der Startelf des FCB. Mit dem 30 Jahre alten Angreifer steht ein Jahr nach dem Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona wieder ein etatmäßiger Nachfolger als Top-Torjäger im Aufgebot an der Säbener Straße. Das zeigen allein die Zahlen von Kanes bisheriger Karriere. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), gibt einen Überblick.

Premier League und Co.

Als Harry Kane aus der Jugend der Spurs kam, galt er beim Londoner Klub als noch nicht reif genug für die große Profikarriere. So hieß es für den damals aufstrebenden Angreifer zunächst: Lehrjahre sind Leihjahre. In der Rückrunde der Saison 2011/2012 spielte er für Leyton Orient in der drittklassigen League One. In 18 Pflichtspielen gelangen ihm fünf Tore. Ein Jahr später lief der 1,88 Meter große Goalgetter in der Championship, der zweithöchsten englischen Spielklasse, für den FC Millwall auf. Dort traf er in insgesamt 27 Partien neunmal, zudem steuerte Kane fünf Vorlagen bei. Im folgenden Halbjahr beim damaligen Premier-League-Team Norwich City lief es nicht rund, es reichte nur zu fünf torlosen Kurzeinsätzen – immerhin erzielte der Engländer in einem Spiel für Norwichs U21 einen Doppelpack. Etwas besser lief es dann in der Rückrunde der Saison 2012/2013 bei seiner letzten Leihstation, dem damaligen Zweitligisten Leicester City, mit 15 Spielen und immerhin zwei Toren.

Ab der Spielzeit 2013/2014 war Kane, seinerzeit 20 Jahre alt, bei den Tottenham-Profis gesetzt. In der Hinrunde reichte es - auch verletzungsbedingt - nur für einige Kurzeinsätze, doch ab Januar 2014 führte in der Sturmspitze kein Weg mehr an ihm vorbei. Seine Liga-Bilanz im Trikot seines Jugendvereins ist beachtlich: 317 Premier-League-Spiele, 213 Tore und 50 Vorlagen. Nur Alan Shearer (260 Treffer) war in der Geschichte der höchsten englischen Spielklasse erfolgreicher. Kanes Quote ist stark, der neue Bayern-Stürmer war über ein Jahrzehnt lang im Schnitt alle 126 Premier-League-Minuten erfolgreich.

Zum Vergleich: In seiner siebenjährigen Zeit beim FC Bayern schoss Robert Lewandowski in 253 Bundesliga-Spielen insgesamt 238 Tore, was 89 Minuten pro Treffer entspricht, und lieferte zudem 45 Vorlagen.

Champions League, Europa League und Conference League

Im Vergleich zum polnischen Superstar, der mittlerweile beim FC Barcelona auf Torejagd geht, sammelte Kane in der Champions League weniger Einsätze. Lewandowski lief allein für Bayern von 2014 bis 2022 in 78 Spielen in der Königsklasse auf und erzielte dabei 69 Tore (plus 18 Vorlagen). Von 2013 bis heute kam der englische Goalgetter für die Spurs auf 32 Champions-League-Spiele, dabei gelangen Kane 21 Treffer und fünf Vorlagen. 2019 erreichte er mit Tottenham das Finale, verlor aber mit 0:2 gegen den FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp.

Häufiger kam der Münchener Star-Neuzugang für Tottenham in der Europa League zum Einsatz: In 36 Partien stehen 13 Treffer und fünf Vorlagen zu Buche. Außerdem absolvierte er vier Conference-League-Partien, bei denen er vier Treffer erzielte und ein Tor vorbereitete.

Harry Kane ist Englands Rekordtoraschütze. © Quelle: Getty Images

Nationalmannschaft

Kane ist aktuell der erfolgreichste Torjäger in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft. 58 Tore schoss der Stürmer in 84 Länderspielen, zudem steuerte er 18 Vorlagen bei. Tor Nummer 54, mit dem er im Frühjahr 2022 beim 2:1 in Italien an Wayne Rooney vorbeizog, überwältigte ihn. „Das bedeutet alles für mich“, sagte Kane nach dem „magischen Moment“ und meinte seinerzeit: „Es musste ein Elfmeter sein und als der Ball im Netz einschlug, waren das riesige Emotionen für mich.“

2017 war der gebürtige Londoner als Kapitän auf Rooney gefolgt. Danach gelang ihm der große Durchbruch im England-Jersey. Bei der WM 2018 in Russland krönte sich Kane beim Halbfinal-Einzug der „Three Lions“ zum Torschützenkönig (sechs Treffer). Bei der wegen Corona ins Jahr 2021 verlegten EM zogen die Engländer sogar ins Finale ein, beim Turnier gelangen dem Mannschaftskapitän vier Treffer. Für einen Titel reichte es - wie zwei Jahre zuvor mit Tottenham in der Champions League - aber erneut nicht.