Kurios: Müller verkündet „Blockbuster“-Transfer des FC Bayern

Thomas Müller kommt seinem Klub FC Bayern zuvor und begrüßt Harry Kane bereits als Neuzugang. Am Samstagmorgen veröffentlichte der Offensivspieler der Münchner bei Instagram einen Beitrag, in dem er den anstehenden Transfer des englischen Superstars zum deutschen Rekordmeisters kommentiert. „Was für ein Blockbuster-Transfer für unseren FC Bayern“, schreibt Müller und setzt dabei drei Emojis hinter den Satz – einen Einkaufswagen, eine Flamme und einen angespannten Oberarm. Vom FC Bayern fehlt bis dato immer noch eine Bestätigung des Mega-Deals. Es ist aber nur noch eine Frage von Stunden. Für Müller ist jetzt schon alles klar: „A warm welcome to Harry Kane an dieser Stelle.“

Kane-Unterschrift in München mitten in der Nacht

Kane hat Medienberichten zufolge in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Vierjahresvertrag bei den Münchnern unterzeichnet. Videos zeigen den 30 Jahren alten Stürmer zu später Stunde am Vereinsgelände an der Säbener Straße. Zuvor war der bisherige Angreifer der Tottenham Hotspur und Kapitän der englischen Nationalmannschaft mit einer Privatmaschine nach knapp anderthalb Stunden Flugzeit aus London auf dem Flughafen Oberpfaffenhofen nahe München eingetroffen. Von dort wurde er zum ersten Teil seines Checks in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wird der erste Transfer mit einer Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro in der Vereinshistorie des FC Bayern. Über 200 Millionen Euro aus Ablöse, die bei etwa 115 Millionen Euro liegen soll, und Gehalt für Kane werden im Gesamtvolumen bewegt.