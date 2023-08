Kane-Wechsel naht: Tottenham-Coach plant ohne Star-Stürmer

Noch am Freitag könnte der monatelange Poker um die Dienste von Star-Stürmer Harry Kane ein Ende haben. Der Angreifer von Tottenham Hotspur steht unmittelbar vor dem Wechsel zum FC Bayern München. Auch Spurs-Trainer Ange Postecoglou plant nicht mehr mit dem Stürmer und hat sich mit dem Abschied des Engländers abgefunden. „Wie ich höre, steht der Deal unmittelbar bevor. Ich habe von niemandem eine Nachricht erhalten, dass sich Harrys Entscheidung geändert hat. Wir werden hoffentlich in den nächsten Stunden eine Bestätigung bekommen“, sagte der 57 Jahre alte Coach am Freitag auf einer Pressekonferenz vor dem Saisonstart der Spurs in der Premier League. Tottenham spielt am Sonntag beim FC Brentford (15 Uhr, Sky).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er habe zwar keinen detaillierten Bericht über den Transferstand: „Aber ich weiß, dass es so weit fortgeschritten ist, dass er stattfinden wird. Es sieht so aus, als würden wir ohne Harry weitermachen. Heute trainieren wir und bereiten uns auf Brentford vor, wir machen ohne Harry weiter“, ergänzte Postecoglou. Dem Trainer wäre es lieber gewesen, wenn der Transfer früher vor dem ersten Spiel geklärt gewesen wäre. „Aber ich habe immer damit gerechnet, dass es grenzwertig werden würde“, sagte er. Er sei schon seit einer Weile auf den Abgang des Kapitäns vorbereitet und auch in die Verhandlungen involviert gewesen. „Wir wussten, dass es kommen würde. Das ändert nichts Dramatisches an dem, was wir versuchen, aufzubauen“, sagte der Australier.

Er habe am ersten Tag seiner Ankunft mit Kane (30) gesprochen. „Er war offen und ehrlich, und ich war es auch. Allerdings dachte ich, dass er sich nach dem ersten Gespräch bereits entschieden hatte, zu gehen. Ich sah keinen Sinn darin, ihn zum Bleiben zu überreden, denn alles, was ich sagen würde, wäre irrelevant gewesen“, sagte Postecoglou.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Er ist einer der ganz Großen in diesem Klub, daran ändert sich nichts.“ Tottenham-Trainer Ange Postecoglou über Harry Kane

Einen gleichwertigen Ersatz für Kane werde es nicht geben. „Er ist einer der ganz Großen in diesem Klub, daran ändert sich nichts. Und er muss sich sehr gequält haben. Seine Leistungen stehen für sich selbst. Sein Platz bei den Fans steht für sich selbst“, meinte Postecoglou.

Kane, dessen Vertrag in Tottenham im Sommer 2024 ausläuft, soll noch am Freitag einen hoch dotierten Vierjahresvertrag beim FC Bayern unterschreiben. Bei der Ablösesumme würden die Münchner eine Schallmauer durchbrechen und wohl mehr als 100 Millionen Euro Ablöse investieren. Kane würde damit mit Abstand zum Rekordeinkauf der Bundesliga werden. Bisheriger Rekordhalter war der Franzose Lucas Hernández, den der FC Bayern 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet hatte.